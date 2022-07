Vincent Van Peteghem, le ministre qui ne pouvait pas réformer

Vincent Van Peteghem n'est pas le ministre le plus haut en couleur de la Vivaldi. "Il est tellement discret que, parfois, on oublie que c'est lui, le vice-Premier ministre du CD&V", ironise une source fédérale. Le 1er octobre 2020, en prêtant serment devant le Roi, il a pourtant hérité des Finances, l'un des portefeuilles les plus stratégiques du gouvernement De Croo. La mission confiée à cet homme prévenant, sérieux et appliqué : mener une grande réforme afin de moderniser le système fiscal belge, le simplifier et le rendre plus équitable.

Pris dans un tir croisé

Mais le chemin pour atteindre cet objectif s’est révélé particulièrement tortueux… La majorité fédérale associe l’eau et le feu sur le plan socio-économique. Les socialistes et les écologistes peinent à trouver les nécessaires compromis avec la famille libérale. Le chrétien-démocrate Vincent Van Peteghem est pris dans ce tir croisé idéologique entre la gauche et la droite. Les discussions sont gelées.

"Cinq partis sur les sept que compte la Vivaldi veulent faire une réforme fiscale, seuls les libéraux freinent des deux pieds, affirme un ministre situé sur l'aile gauche vivaldienne. Ce n'est pas neuf… Déjà durant la formation du gouvernement, on a passé des nuits sur ce point, à discuter du sens de chaque mot de l'accord de majorité. Maintenant, le MR et l'Open VLD font circuler l'idée qu'il n'y aura pas de réforme fiscale et que le job de Van Peteghem est de préparer le travail pour une prochaine législature. Ce n'est pas facile à gérer pour lui, il a vraiment envie de faire cette réforme qu'il sait nécessaire."

On dit Vincent Van Peteghem frustré de ne pas pouvoir avancer dans un dossier aussi emblématique. Aux prochaines élections, quel bilan pourra-t-il présenter aux électeurs ? "Il se situe plutôt dans la tendance sociale du CD&V, note un socialiste. C'est ce qui effraie les libéraux qui ne lui laissent aucun espace sur sa réforme fiscale. Nous, à gauche, on pourrait franchement vivre avec ses propositions."

Trop influencé par l’administration ?

Au sein de la famille libérale, justement, les critiques fusent. Le ministre des Finances "est bien sympathique mais se fait complètement dominer par l'administration fiscale". Selon certains libéraux, Vincent Van Peteghem serait trop perméable au point de vue des experts de la fonction publique défendant un point de vue de gauche dans la vision de la fiscalité. "Avec lui, l'administration peut faire passer les textes qu'elle veut. Il n'y a que nous, les libéraux, pour rééquilibrer les choses."

Eddy Peeters, le super chef de cab’

Au sein de l’exécutif fédéral, tout le monde n’a pas cette lecture critique. L’équipe qui travaille pour Van Peteghem serait, au contraire, très solide et indépendante. Un nom sort clairement du lot, celui d’Eddy Peeters, le très expérimenté chef de cabinet du vice-Premier ministre. Depuis près de 15 ans, il est l’homme de confiance et le technicien des pointures fédérales du CD&V : Koen Geens, Kris Peeters, Pieter De Crem, Steven Vanackere, Jo Vandeurzen… Il les a tous connus en tant que chef de cabinet.

"Eddy Peeters figure parmi les plus vieux routards de la rue de la Loi, confirme un membre du gouvernement. Il a négocié l'accord de majorité Vivaldi. avec Joachim Coens (alors président du CD&V, NdlR). Van Peteghem a énormément de chance de l'avoir car il est très solide lors des réunions intercabinets. Même si, avec Eddy Peeters, c'est aussi la tradition du vieux CD&V qui filtre, celle d'un parti qui a peur de son ombre et qui n'est pas très moderne…"