La limitation de l’indexation des loyers est enterrée à Bruxelles: Bernard Clerfayt recale à nouveau la proposition du PS

Le gouvernement bruxellois s'est réuni ce jeudi matin dans une ambiance assez tendue, après le désaccord affiché cette semaine entre socialistes et écologistes sur le PAD (plan d'aménagement directeur) de la friche Josaphat.

Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’Etat au logement, a remis sur la table une demande forte : la limitation de l’indexation des loyers.

La Bruxelloise est revenue à la charge en proposant un nouveau mode de calcul basé sur l’indice de consommation (hors énergie) de l’année précédente. L’Indice général des prix à la consommation sans produits énergétiques est un indice qui s'obtient en retirant de l'indice plusieurs produits: électricité, gaz naturel, butane, propane, combustibles liquides, combustibles solides et carburants.

Les socialistes souhaitaient voir ce système entrer en vigueur de manière rétroactive, dès le 1er janvier 2022.

Cet indice est jugé plus cohérent par les socialistes. Car, comme il ne tient pas compte des prix de l’énergie, le locataire n’aurait été impacté qu’une fois par la hausse des prix du gaz, de l'électricité, du carburant.

Les socialistes bénéficiaient du soutien des verts sur ce dossier. “Sur l’indexation des loyers, nous sommes avec le PS pour défendre leur blocage”, avait indiqué Elke Van den Brandt (Groen) à La Libre ce jeudi.

La proposition a été déposée ce jeudi sur la table du gouvernement. Au cours de cette réunion, qui a duré plus de 6 heures, le PS s’est à nouveau heurté à Bernard Clerfayt (Défi), ministre de l’Emploi. Il a été soutenu par Sven Gatz (Open Vld), ministre bruxellois du Budget.

En effet, les décisions d’un gouvernement doivent toutefois faire consensus pour être validées.

La contre-proposition de Clerfayt

Le bourgmestre en titre de Schaerbeek a réalisé une contre-proposition censée cibler les ménages les plus précaires. En pratique, il s’agissait de limiter l’indexation des loyers uniquement pour les ménages n’ayant pas reçu d’indexation de salaire.

Une mesure que le PS a jugée inapplicable.

Avec ce refus, le blocage de l’indexation des loyers semble bel et bien enterré. “C’est mort”, nous glisse une source socialiste.

Chaque année, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur d’un bail de location, le loyer peut être adapté au coût de la vie. L’indexation était fixée, fin juin, à 8,3 %. Ainsi, pour un loyer de 1 000 euros au moment de la signature du contrat en mai 2021, le propriétaire est en droit d’indexer le montant à 1083 euros dès juin 2022. Cette augmentation se répercute ensuite chaque mois.

Cette discussion du gouvernement bruxellois clot une saga de plusieurs mois.

En février, déjà sous l’impulsion du PS, le gouvernement bruxellois avait discuté d’un plafonnement de l’indexation des loyers à 2 %. L’idée avait cependant été abandonnée, faute de consensus, à la suite déjà du refus de Bernard Clerfayt. Ce dernier avait fait valoir que la mesure ne figurait pas dans l’accord du gouvernement.

Nawal Ben Hamou avait fait une nouvelle tentative, en juin. "Le Covid n'y figure pas non plus (Ndlr : dans l'accord de gouvernement), ni la guerre en Ukraine. Ici, ce n'est pas une mesure difficilement applicable. Je ne demande pas de supprimer l'indexation des loyers, mais qu'elle soit plus équilibrée. J'entends des économistes dire qu'on pourrait atteindre 12,5 % d'inflation. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça représente pour les gens, en plus de l'essence, et de l'énergie ?", expliquait Nawal Ben Hamou à La Libre en juin. "J'ose espérer que Bernard Clerfayt reviendra à la raison", ajoutait-elle.

Une majorité alternative avec le PTB? Vervoort n'y tient pas

La socialiste envisageait même de passer en force via le Parlement en cas de refus de Défi. Quitte à s’appuyer sur une majorité alternative. Le PTB avait rapidement saisi la perche, se disant prêt à soutenir le PS sur ce dossier. Le ministre-président bruxellois, le socialiste Rudi Vervoort, semble toutefois peu enclin à laisser son gouvernement emprunter cette voie.

Le ministre bruxellois de l'Emploi, de son côté, avait repris Nawal Ben Hamou de volée, assurant qu'il ne céderait rien sur l'indexation des loyers à Bruxelles. Cela s'est vérifié ce jeudi. "Rudi Vervoort doit rappeler à Mme Ben Hamou de respecter l'accord de majorité", avait-il précisé. Le Schaerbeekois a rappelé que "nous avons dans ce pays une augmentation automatique des revenus et des allocations sociales"

Entre-temps toutefois, la situation a évolué à plusieurs niveaux de pouvoir. La Régie foncière de la Ville de Bruxelles a décidé d’accorder une ristourne temporaire.

En Wallonie, le PS veut également limiter l’indexation des loyers. Le ministre Christophe Collignon (PS) a lancé une étude juridique afin de voir comment la Wallonie pourrait plafonner l’indexation des loyers. En France, le gouvernement prévoit un plafond à l’augmentation des loyers de 3,5 % sur un an.