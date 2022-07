"Croire qu’en 2024, les Flamands vont se contenter de dire que la prochaine réforme sera pour 2029, c’est rêver"

C'est par téléphone, du sud de la France (l'interview a été réalisée la dernière semaine de juin), qu'il répond à nos questions. Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS), ancien bourgmestre de Charleroi, ancien ministre-Président wallon, est toujours un régionaliste convaincu. Un peu déçu par les déclarations de son président de parti, Paul Magnette, lors d'un récent congrès wallon, il assure pourtant "pouvoir vivre avec ça". Hospitalisé trois fois en début d'année, l'homme reprend des forces. À 78 ans, il reste combatif.

Votre président de parti a mis de côté récemment ses prétentions régionalistes, annonçant qu’il ne voulait pas d’une nouvelle réforme de l’État en 2024. C’est une stratégie ?

Le congrès wallon n'avait de congrès que le nom. Il n'y a pas eu de rapport préalable, pas de réunions dans les sections et dans les fédérations. C'était quand même intéressant, parce qu'on s'est retrouvés entre Wallons et qu'on n'avait plus connu cela depuis des années. Mais j'étais un peu frustré de devoir lire ce que contenait le rapport préalable au congrès dans le journal de la veille. Plusieurs se sont étonnés de cela, constatant une dérive présidentielle. Avant, on recevait des documents ; maintenant, il faut qu'on achète Le Soir pour connaître la pensée du président. Voilà pour la forme. Sur le fond, je pense que c'est purement tactique de sa part. Magnette n'est pas quelqu'un qui change comme ça de position de fond après tout ce qu'il a écrit et dit sur le sujet. Cela dit, il s'inscrit dans la jurisprudence de Di Rupo. Celle par laquelle on est demandeur de rien. Il n'empêche qu'en général on consent beaucoup. Néanmoins, s'il n'avait pas dit ça, nous serions fortement isolés. Que ce soit le PTB, le MR, et d'autres, personne ne se jette sur l'institutionnel.

Est-ce qu’il n’y a pas parfois dans le monde politique actuel un manque de connaissance de l’histoire institutionnelle de ce pays ?

Je pense que ceux qui se disent unitaristes, comme le PTB par exemple, oublient que sans la régionalisation l’aéroport de Charleroi ne se serait pas développé comme ça. Quand j’étais jeune bourgmestre, on vivotait avec 100 000 passagers ; maintenant, il y a en a des millions. Et on pourrait trouver beaucoup d’autres exemples. Ceux qui n’ont pas ça en tête et qui défendent l’idée que l’État pourrait redevenir belgo-flamand ont une vision erronée et une mauvaise analyse de l’histoire. Sans réforme de l’État, la Wallonie peut continuer à se développer. Le danger par contre est du côté flamand, parce qu’ils vont demander des compétences qui nous affaibliront. Notamment sur la sécurité sociale. Croire qu’en 2024 les Flamands vont se contenter de dire que la prochaine réforme sera pour 2029, c’est rêver.

Le PS sera prêt quand même ?

Il est nécessaire que, de façon discrète, le parti mène une réflexion. Jean-Pascal Labille m’a d’ailleurs dit que chez Solidaris il menait une réflexion avec des experts sur les évolutions possibles dans le domaine des soins de santé. Une préparation est nécessaire. Une des conséquences négatives du positionnement de Paul Magnette, c’est le renforcement de la N-VA et du Vlaams Belang. Je serais à leur place, je développerais un discours qui pointerait les francophones qui, une nouvelle fois, ne veulent rien. Je crois que Magnette a voulu aussi casser la légende qui dit que le PS entretient des contacts discrets avec la N-VA. Parce que certains, côté francophone, essaient de distiller l’idée que nous étions des demi-traîtres qui négociaient déjà.

Et ça empêchait peut-être aussi le PS de développer ses thèmes plus classiques…

Si on fait un sondage aujourd’hui, on constatera que les gens ont d’autres préoccupations que l’institutionnel. Ça me fait penser que, à l’époque où j’étais au gouvernement wallon et que je plaidais lors de réunions internes du PS pour que nous soyons plus régionalistes, Di Rupo me disait que mon discours n’était pas audible auprès de l’opinion publique. Ce n’était peut-être pas faux, mais c’est ce type de réflexion qui depuis 50 ans retarde la régionalisation. On pensait que ce n’était pas audible, et pourtant les gens ont toujours voté pour les partis régionalistes. José Happart n’aurait pas connu ses succès si cette question avait été totalement inaudible.

Et la refédéralisation de certaines compétences, vous y croyez ?

Ça m’inquiète. Au niveau des régionalistes du PS, nous y sommes opposés. Il y a aussi la question de la circonscription unique. À mon avis, c’est une fausse bonne idée. Quand je regarde dans les sondages qu’il y a un certain nombre de Flamands dans le classement des personnalités côté francophone alors que la réciproque n’est pas vraie, je m’interroge. Je ne vois pas ce que ça peut nous amener comme avantage.

Est-ce que la priorité, finalement, ce n’est pas, pour vous, une réforme intrafrancophone qui mettrait de côté la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Il y a deux réformes indispensables. Une réforme intra-Wallons, d’abord. Entre les communes, les CPAS, les provinces, les communautés urbaines, les bassins de vie, les zones de secours, etc., la lasagne ne fait qu’augmenter. Chacun défend son truc. Tout le monde est d’accord pour remettre de l’ordre, mais personne ne dit ce qu’il faudrait abandonner. Il y a ensuite la réforme intrafrancophone qui est essentielle. Et là-dessus le discours de Magnette, qui vise le statu quo, rate un rendez-vous important. Certes il a nuancé les choses en disant qu’on pouvait transférer aux Régions tout ce qui n’est pas l’Enseignement, la Culture, la Recherche et l’Audiovisuel. C’est nettement insuffisant, il faut aller plus loin, peut-être par étapes. En tout cas, pour étudier tout ça, on n’a pas besoin des Flamands.

Et ce lien entre Bruxellois et Wallons, il faut le conserver ?

Il faut trouver des structures qui le maintiennent, c’est indispensable. Même Magnette a dit que, s’il ne fallait pas toucher aux compétences, on pouvait quand même toucher à la gouvernance. Il peut y avoir un gouvernement de la communauté rassemblant des ministres régionaux de chaque côté. Faut-il conserver le Parlement de la Fédération ? Il faut reconnaître que sur la Belgique à quatre Régions Magnette a quand même dit qu’il en restait partisan, mais à long terme. Je crois qu’on y arrivera si, préalablement, entre francophones, on trouve la façon de maintenir notre lien. Je voudrais aussi évoquer l’identité wallonne…

Elle existe selon vous ?

J'ai été soufflé d'entendre Di Rupo faire au Parlement wallon le discours le plus wallon que j'ai entendu dans ma carrière (NdlR : le discours sur l'état de la Wallonie). J'en avais les larmes aux yeux tant je trouve que la reconversion d'un néobelgicain en régionaliste de choc est très émouvante (rires). Préalablement, Magnette avait fait exactement la même chose lorsqu'il était ministre-Président. En Flandre, ils ont conquis leur identité par un combat. Pas les Wallons. En Flandre, cela a créé d'autres racines. Aujourd'hui, l'identité wallonne n'est pas assez forte. Ça ne tombe pas du ciel, ça se travaille. Il y a un marketing politique à faire. À Charleroi, j'ai réussi à créer au sein de la Fédération une commission wallonne. Dermine a accepté. J'essaie de relancer le débat wallon en interne parce que l'électrocardiogramme est plat. Le congrès wallon qui n'en était pas un a quand même eu du bon pour ça parce qu'on en a parlé. Pierre-Yves Dermagne (NdlR : vice-Premier ministre PS) m'a d'ailleurs dit que plus il était au fédéral et plus il se sentait wallon.

Est-ce que le vote au Parlement bruxellois contre l’abattage avec étourdissement n’est pas le symptôme d’une rupture de lien entre francophones ?

Moi qui suis président du conseil du bien-être animal à Charleroi, je suis très critique envers cette situation. Même s’il va de soi que la composition sociologique de Bruxelles n’est pas celle de la Wallonie. Qu’il y ait des différences, ça devient inévitable et c’est ce qu’on recherche dans le fédéralisme. Je constate qu’une pensée régionale bruxelloise s’affirme. Mais ce n’est pas pour ça qu’elle doit se couper du régionalisme wallon. Le fédéralisme, c’est évolutif, ce n’est pas figé.

Comment analysez-vous l’action d’Elio Di Rupo à la tête du gouvernement wallon ?

Je constate que tout ce que j’ai dit et écrit il y a vingt ans au moment du Contrat d’avenir, c’est tout ce que Di Rupo dit aujourd’hui. Je pensais vraiment que cela allait nous redresser. Certes nous n’avons plus reculé, mais nous ne nous sommes pas redressés. Le plan de relance wallon a quand même fait l’objet d’un accord avec les partenaires sociaux et les moyens financiers n’ont jamais été aussi importants. J’espère que ça pourra enfin éviter à la Wallonie de continuer à stagner.

Elio Di Rupo est-il l’homme de la situation ?

Il croit qu’il l’est, en tout cas. Mais là, comme ailleurs, il faudra laisser un jour la place à la nouvelle génération. Le rôle de ministre-Président a son importance au niveau de l’image. Je crois qu’il fait son possible. Notamment dans sa reconversion régionaliste.

Que pensez-vous que le PS doit faire pour récupérer la part de son électorat qui vote pour le PTB ?

Je retie ns ce que dit Magnette : "C'est le parti qui est toujours au balcon." À toutes les époques, un parti a cristallisé l'opposition. À un moment donné, c'était les écolos ou le Rassemblement wallon. Aujourd'hui, quand les gens souffrent et qu'on leur dit quelque chose de simpliste qui les touche, ils s'y raccrochent. Je trouve même parfois qu'il y a une certaine complaisance de la presse. Je crois qu'ils ont atteint leur sommet et les choses vont se calmer. Ils vont rester importants, mais comme ils ne comptent pas pour la gauche, puisqu'on ne peut pas compter sur eux pour faire l'appoint, ils nous affaiblissent. Magnette ose les affronter, en tout cas. Et je vois aussi que, désormais, le PTB change de posture en disant que le parti est prêt à participer au pouvoir communal. Je crois que c'est tout aussi tactique que Magnette qui dit ne pas vouloir de réforme de l'État (rires).

Que pensez-vous de Thomas Dermine, le socialiste qui monte à Charleroi ?

C’est la vedette de demain et je le sens régionaliste, il a donc tout mon soutien. Il y a une jeune génération qui est en attente et c’est une bonne chose parce que jusqu’à il y a peu, derrière Magnette, il y avait un certain vide. Magnette me souffle chaque fois que je le vois. Il fait ses discours sans un papier dans les mains. Il y a quelque temps, il y avait un banquet pour les anciens mineurs italiens à Charleroi. J’y ai fait un discours et lui est arrivé en retard et il a aussi fait un discours, mais… en italien. C’était incroyable. Je pouvais aller au rencard avec mon discours. Il est capable de le faire en espagnol, il connaît quelques mots en turc, je l’ai entendu en anglais, et maintenant il essaie de parler wallon de plus en plus souvent.

Il paraît que vous allez bientôt sortir un livre avec un journaliste. À quoi doit-on s’attendre ?

Ce n’est pas une biographie. Il y aura une conférence de presse pour le présenter le 31 août prochain. Je ne peux pas en parler avant.