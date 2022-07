Guerre en Ukraine : le fédéral belge lance une mesure de soutien pour financer des missions de surveillance des droits de l'homme

Parmi celles-ci, la mobilisation d'un budget de plus de 38 millions d'euros pour, entre autres, le soutien des forces armées ukrainiennes et des contributions volontaires à des missions de surveillance des droits de l'Homme. Le fédéral a donné son accord pour prélever ce montant dans la "provision interdépartementale Ukraine", une provision de 800 millions d'euros créée lors du dernier contrôle budgétaire. Ces 38 millions serviront à "diverses obligations internationales", communique le Conseil des ministres vendredi. D'une part, ils serviront aux "mesures d'assistance au titre de la Facilité européenne pour la paix en vue de soutenir les forces armées ukrainiennes". Ce fonds auquel contribue la Belgique au niveau européen sert actuellement à rembourser les États qui répondent aux demandes ukrainiennes de soutien en envoyant des armes ou du matériel (carburant, matériel de protection et de secours, etc.) aux forces armées de Kiev.

D'autre part, la Belgique doit augmenter sa contribution financière au Conseil de l'Europe, dont la Russie a été exclue à la suite de l'invasion de l'Ukraine alors qu'elle en était une des principales forces financières. Le montant prélevé sur la provision "Ukraine" va finalement aussi servir à soutenir volontairement des initiatives internationales pour la paix et la surveillance des violations des droits humains sur place, dont la mission de surveillance des droits de l'Homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme.

Sur le plan militaire, la Belgique entend contribuer au déploiement de l'Otan sur son flanc est en envoyant, comme l'avait proposé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, un détachement de génie en Roumanie. Ces militaires installeront des infrastructures qui serviront aux prochaines missions de l'Otan dans la région.

Le Conseil des ministres a donné parallèlement son feu vert formel à la réouverture, le 11 juillet, de l'ambassade belge de Kiev. "La Défense fournira un soutien matériel et humain à l'appui de la réouverture de l'ambassade". C'est un nouvel ambassadeur, Peter Van De Velde, qui prendra ses quartiers dans la capitale ukrainienne, où les bureaux belges avaient fermé fin février.