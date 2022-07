Un 11e jour férié payé pour célébrer les régions ? "Ingérable" pour les employeurs

Depuis plusieurs années, la Flandre veut faire du 11 juillet, jour de la fête de la Communauté flamande, un jour férié payé. Cette proposition, portée majoritairement par les nationalistes et l’extrême-droite, sera bientôt officiellement entérinée.

Le ministre fédéral de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), planche en effet actuellement sur un projet d’arrêté royal permettant d’accorder un jour férié supplémentaire correspondant aux jours fériés de chaque région.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’accord de gouvernement de la Vivaldi, qui stipule que " les entités fédérées auront la possibilité de transformer leur jour férié en congé payé."

La Wallonie doit encore trancher

Dans la pratique, plusieurs détails restent encore à régler. Il faut d’abord déterminer les dates exactes du congé dans chaque partie du pays. Si le gouvernement flamand s’est accordé mercredi sur la date du 11 juillet et que le gouvernement bruxellois a validé jeudi la date du 8 mai (jour de la fête de l’Iris), la décision reste en suspens du côté wallon. "Ce point doit encore faire l’objet d’une discussion au Gouvernement", précise le cabinet du ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS).

La fête de la Région wallonne tombant chaque troisième dimanche de septembre, la piste privilégiée serait de faire du lundi suivant un jour férié légal. L’hypothèse du 27 septembre, fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est également évoquée, ce qui permettrait une certaine harmonie avec les écoles francophones et les administrations de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui observent déjà un jour de congé à cette date.

Le cas des Flamands travaillant en Wallonie, et vice-versa, pourrait également poser problème. À bonne source, on apprend que c’est le siège d’exploitation de l’employeur qui devrait être pris en considération pour octroyer le congé. Ainsi, un travailleur œuvrant pour un employeur dont le siège d’exploitation est situé en Région flamande aura congé le 11 juillet.

Qui va payer ?

Le financement de ce jour de congé complémentaire pose particulièrement question. L’accord de gouvernement prévoit que ce congé payé puisse être octroyé "sans coût budgétaire supplémentaire." Pour limiter l’impact économique, la N-VA suggérait dans sa proposition de loi de ne plus récupérer les jours fériés tombant le dimanche. Fort de ses convictions séparatistes, le Vlaams Belang plaidait lui carrément pour supprimer la fête nationale du 21 juillet en tant que jour férié légal et de le remplacer par les fêtes régionales. Finalement, il n’en sera rien. Le cabinet Dermagne confirme qu’il s’agira bien d’un jour férié payé supplémentaire, portant donc le nombre de jours fériés légaux annuels à onze, contre dix actuellement.

Le projet d’arrêté royal ne respecte-t-il dès lors pas l’accord de gouvernement ? Si. Pour le cabinet Dermagne, il faut entendre le terme "coût budgétaire" comme le budget de l’État, et non pas celui des employeurs. Autrement dit, l’État ne trinquera pas, mais les entreprises, bien.

"Un handicap salarial important"

Une lecture qui fait bondir les employeurs, pour qui ce onzième jour férié entraînera inévitablement des coûts salariaux supplémentaires. "Cela devient ingérable pour les entreprises, fustige Monica De Jonghe, directrice générale de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB). On est déjà dans une situation extrêmement compliquée avec l’inflation généralisée, et on veut encore nous imposer de nouveaux coûts." Dans un avis rendu en février par le Conseil National du Travail, les organisations d’employeurs estimaient que l’introduction d’un jour férié supplémentaire entraînerait une augmentation du coût salarial horaire de 0,45 %. "Cela s’ajouterait à la norme salariale de 0,4 % qui a été accordée dans presque tous les secteurs. Fin 2022, cela pourrait aboutir à un handicap salarial encore plus important par rapport aux pays voisins de la Belgique."

Enfin, la FEB déplore les "difficultés supplémentaires" pour l’organisation du travail dans les entreprises qui ont plusieurs sièges ou succursales dans les différentes régions du pays.