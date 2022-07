Clash durant le kern Pensions : Alexander De Croo s'agace des fuites du PS vers la presse

A 19h, ce mardi, une réunion des poids lourds du gouvernement fédéral (le kern) a démarré. A nouveau, la réforme des Pensions figure au menu des discussions. La ministre en charge du dossier, Karine Lalieux (PS) est présente autour de la table.

Sur le fond, les blocages sont connus et peuvent être compris comme une opposition entre la gauche et la droite au sein de la Vivaldi. Le PS semble toutefois de plus en plus isolé au sein de la majorité fédérale. Même les socialistes flamands de Vooruit ont émis des réserves sur certaines exigences formulées par leur parti frère.

Mais, sur la forme, le kern de ce soir a fait des étincelles... "Il y a eu une crise de nerfs entre De Croo et le PS", affirme une source haut placée. En effet, le Premier ministre Alexander De Croo a pris ombrage des fuites dans la presse organisées par les socialistes francophones depuis plusieurs jours. Il l'a fait savoir aux représentants du PS, ce mardi soir, de manière assez vive.

"Autour de la table, il n'a pas été apprécié que le PS sabote le kern en diffusant l'idée dans les médias, de manière industrielle, que la réunion de ce mardi soir ne servait de toute façon à rien", explique un informateur fédéral. "Il n'y a pas qu'Alexander De Croo qui a fait part de sa mauvaise humeur. L'ensemble des autres membres du kern sont sur la même ligne à l'égard de la méthode PS."