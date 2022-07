Uber Files: les relations troubles du ministre Pascal Smet avec un lobbyiste de la multinationale

Les révélations se poursuivent dans l’affaire Uber. Après les fuites de documents relatives aux méthodes d’Uber à Bruxelles, l’affaire prend une tournure politique. Cette fois, ce sont les relations entre le secrétaire d’État bruxellois, Pascal Smet (One.Brussels/Vooruit) et un lobbyiste d’Uber sous la précédente législature, qui sont exhumées.

Pascal Smet, ministre bruxellois de la Mobilité de 2014 à 2019, a dû élaborer un cadre légal pour les nouveaux services de transport, dont la plateforme Uber. Selon les documents analysés par Le Soir, De Tijd et Knack, le socialiste a été très régulièrement en contact avec le lobbyiste Marc MacGann, qu'il connaissait déjà fort bien. Ce dernier, qui n'est autre que le lanceur d'alerte par qui l'affaire a démarré, a vu à l'époque en Pascal Smet un "allié".

Une dizaine de contacts ont eu lieu entre Uber et le cabinet du ministre, d'après les mails consultés par les trois médias. Uber aurait reçu les grandes lignes du projet de réforme avant qu'il ne soit rendu public. Et quand le projet de plan du ministre a fuité dans la presse, le cabinet aurait donné des consignes à Uber sur la position à adopter dans les médias. Il est même question d'un gentlemen's agreement. Uber aurait également été informé du fait que les contrôles qui seraient menés sur ses chauffeurs ne porteraient que sur des questions d'assurance et de sécurité.

Pascal Smet : "Je peux aisément dissocier les relations"

Pascal Smet était injoignable ce mardi. Au Soir, il assure qu'il connaissait "personnellement auparavant" le lobbyiste en chef d'Uber. "Je peux aisément dissocier les relations personnelles des relations professionnelles." Quant au partage d'informations et de communiqués, il s'agirait ici d'une méthode pour éviter une "polarisation excessive dans la couverture médiatique".

Le PTB demande l’audition de Smet en urgence

Le PTB a demandé l'audition en urgence, cette semaine, du secrétaire d'État. "Un ministre est là pour défendre l'intérêt général et non se prendre pour un lobbyiste d'une multinationale américaine qui s'impose sur les marchés pour détricoter le droit du travail", a dit Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB.

La veille, le groupe PS au Parlement bruxellois a réclamé une commission d'enquête pour faire la lumière sur les "pratiques scandaleuses" d'Uber. Cette demande, soutenue par Écolo, pourrait par effet collatéral fragiliser un membre de la majorité et de la famille socialiste.

"Tout le monde savait pour les liens entre Smet et Uber. Cela ne change rien", observe un député socialiste. "Outre le cas de Smet, il y a aussi le rôle joué par Défi et ses liens avec Uber. Le PS et Écolo veulent la commission, Défi se tâte. Mais ce ne sera pas pour avant septembre, de toute façon."

Lundi, Emmanuel De Bock, chef de groupe Défi, estimait que, pour qu'une commission d'enquête soit organisée, il fallait "un manquement politique grave". L'arrivée de nouveaux éléments relatifs à Pascal Smet lui fera-t-elle revoir son jugement ? "Ça pourrait", pointe Emmanuel De Bock. "Mais il faut voir tout le dossier et être prudent. Parce que se baser sur des comptes rendus de réunions unilatérales de lobbyistes…"

Le dossier Uber est épineux. Jusqu'en 2019, Pascal Smet exerçait la compétence Mobilité ainsi que celle relative aux taxis. Les deux matières ont depuis été partagées, entre Rudi Vervoort (PS) et Elke Van den Brandt (Groen). "Ce choix n'était pas lié aux liens de Smet et Uber. Simplement, le dialogue était devenu impossible avec les représentants du secteur taxi", analyse un ténor socialiste. Selon nos infos, cette séparation est consécutive à une demande du PS qui voulait être en charge des taxis.

Boris Dilliès, "meilleur allié" d’Uber

Les libéraux sont eux aussi cités dans les leaks. Plus particulièrement le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès (MR), alors député bruxellois. Il est cité pour avoir entretenu des contacts étroits avec Uber. Le libéral est décrit par un lobbyiste d'Uber comme le "meilleur allié politique en Belgique". Les files dévoilent que l'Ucclois a transmis une copie de son interprétation parlementaire à la société californienne, a organisé une pétition pour "forcer le débat parlementaire" et a facilité les contacts entre Uber et le cabinet de Charles Michel (MR), alors Premier ministre.

Contacté par La Libre, Boris Dilliès "assume totalement" ses contacts avec Uber, et "l'ensemble des acteurs". "Je n'ai jamais reçu le moindre porte-clés d'Uber. Je considérais qu'il fallait faire évoluer une ordonnance datant de 95. Je préfère être le petit préféré d'Uber que le grand détesté, comme c'est le cas avec les taxis. J'ai reçu des menaces, des excréments dans ma boîte aux lettres". Il ajoute n'avoir "aucun souvenir" des faits datant de 2012-2017.

Ces révélations ne changent rien à la position du MR, opposé à une commission d'enquête. "Boris Dilliès a fait son boulot de parlementaire, avec brio, en défendant la libéralisation du secteur dans l'intérêt des consommateurs", assure David Leisterh, président du MR bruxellois. "Quant à M. Smet, que la majorité se débrouille avec lui. Il faut de la transparence mais aussi dans les relations entre le cabinet Vervoort et les taxis. Des alternatives de mobilité comme Uber ont dû se battre deux fois plus à Bruxelles, parce que le lobby des taxis était infiltré dans le cabinet Vervoort. Et ça, personne ne le dénonce."