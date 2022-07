Une orange-bleue mûrit-elle dans la Vivaldi ?

La réforme des Pensions défendue par la ministre PS Karine Lalieux ne passe pas. Kern après kern, les partenaires fédéraux se divisent selon un très classique axe gauche-droite, le PS face aux libéraux… Quelles sont les conditions de travail effectif à respecter pour partir à la retraite ? C’est l’essence même de ce dossier très sensible.

"Le PS a eu son trophée"

Vu l'importance politique de l'enjeu, il n'est pas anormal que, dans un gouvernement composé de sept partis, l'accord final soit difficile à trouver. " Le PS avait déjà reçu son trophée au début de la Vivaldi, en obtenant une pension minimum à 1 500 euros. Et désormais, les discussions sont bloquées car les socialistes ne veulent plus négocier", peste un MR.

Mais une nouvelle donnée est venue épicer l’habituelle dialectique vivaldienne. Le CD&V se montre plus proche du camp des bleus que de celui des rouges sur les pensions. Diverses sources PS y voient le retour de l’orange-bleue, c’est-à-dire de l’alliance entre les libéraux (les bleus) et les chrétiens-démocrates (les oranges). De fin 2018 à octobre 2020, c’est une coalition minoritaire entre le MR, l’Open VLD et le CD&V (gouvernements Michel II, Wilmès I et Wilmès II) qui avait occupé le pouvoir fédéral.

L’effet Mahdi

Les socialistes francophones sont-ils réellement persuadés de la résurgence de l'orange-bleue ou surjouent-ils leur agacement ? Un argument plaide en faveur du retour de l'orange-bleue dans le jeu fédéral : le nouveau président du CD&V, Sammy Mahdi, a des affinités avec le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Dans la réforme des Pensions, la famille libérale et les chrétiens-démocrates semblent s'accorder. " Les tensions au sein de la majorité dans un dossier aussi idéologique sont logiques, analyse un libéral flamand. Mais le fait que le CD&V pousse dans notre direction, ça, c'est nouveau. Je ne sais pas combien de temps cela durera. La ligne de Sammy Mahdi n'est pas claire, pour l'instant. On verra... "

Conner Rousseau, ce méritocrate…

Par contre, la crainte du PS à l'égard d'un axe MR-Open VLD-CD&V peut aussi être relativisée. Lundi, les socialistes flamands ont exprimé des nuances à l'égard du projet de Karine Lalieux. " Travailler dix ans à temps partiel ne peut suffire pour une pension minimum ", a estimé Conner Rousseau. Le président de Vooruit insistait sur l'importance d'un modèle qui intégrerait les principes méritocratiques. Pour rappel, les libéraux réclament 20 ans de travail effectif, contre 10 ans pour le PS.

"Le PS est isolé"

" Chacun défend sa ligne , temporise une source fédérale. Le PS essaie de peser dans les négociations actuelles en dénonçant le retour de l'orange-bleue. Mais, en fait, la réaction de Vooruit est bien plus difficile à accepter pour lui que l'attitude du CD&V. Le PS est isolé, pour l'instant. Et donc il transpire… On est dans un moment de dramatisation assez classique. Le gouvernement De Croo a fait tomber de nombreux tabous ces derniers mois. Ici, avec les pensions, il est vrai que nous sommes face à un dossier très délicat."