"Ça s’est terminé en eau de boudin" : La Vivaldi se déchire sur les pensions

Après un an de crispations, la réforme des Pensions défendue par la ministre Karine Lalieux (PS) flotte toujours dans les limbes. Et cela ne s’arrange pas. Plus les réunions s’enchaînent, plus la possibilité d’un accord semble s’éloigner… Le kern (comité ministériel restreint) de mardi soir a confirmé cette tendance. Les poids lourds du gouvernement De Croo se sont quittés à 23 h 40 sur un échec cinglant. “Ça s’est terminé en eau de boudin, chacun campe sur ses positions”, constate un ministre dépité.

Une atmosphère toxique

Il faut dire que l’atmosphère au sein de la majorité Vivaldi est devenue particulièrement toxique. Ces derniers jours, les socialistes francophones, frustrés par la résistance des partis libéraux et du CD&V face à leur projet, ont fait part de leurs critiques à la presse : selon le PS, la méthode de travail d’Alexander De Croo ne serait pas la bonne et sa récente proposition de compromis épouserait trop le point de vue de la droite.

De Croo très mécontent

Le Premier ministre n’a pas apprécié. Mardi soir, il s’en est ouvert aux représentants du PS, leur reprochant d’organiser des fuites vers les journalistes avant les discussions. “Alexander a dit à Karine Lalieux qu’elle n’avait qu’à piloter elle-même les négociations puisqu’elle lui reprochait sa méthode de travail”, confie un décideur fédéral.

La ministre des Pensions a alors voulu aborder son projet de réforme, point par point. “David Clarinval (MR), Frank Vandenbroucke (Vooruit) et Vincent Van Peteghem (CD&V) ont démoli ses idées”, nous assure-t-on en haut lieu. “La proposition de Lalieux n’avait rien d’un compromis. Ce n’était qu’une addition des demandes du PS dans ce dossier et ce n’était acceptable par personne. C’était même humiliant”, tranche un autre observateur.

Après une heure de guerre de tranchées, le Premier ministre a constaté que les discussions sur les pensions restaient au point mort et que le gouvernement fédéral reculait au lieu d’avancer. “Il a remis sur la table son idée de compromis émise dimanche lors d’un kern précédent. À nouveau, le PS l’a contestée chapitre après chapitre.”

Depuis ce nouvel échec du kern, le dossier est en suspens. L’objectif de Karine Lalieux reste d’obtenir un accord pour la fin de la semaine prochaine mais tout reste à faire. “Le principal problème, c’est que le PS ne veut en aucun cas lier la prépension et la pension minimum à du travail effectif durant la carrière. Il est isolé sur ce point-là”, analyse un informateur.

"Socialisme du passé"

Les socialistes francophones analysent la paralysie actuelle comme le résultat d’un match entre la gauche et la droite vivaldienne. Il est vrai que le MR, l’Open VLD et le CD&V sont sur la même longueur d’onde. Mais les socialistes flamands, eux aussi, ont pris leurs distances vis-à-vis du PS. Mardi soir, le vice-Premier ministre Vooruit, Frank Vandenbroucke, a décoché quelques flèches vers le PS et la ministre des Pensions. “Votre socialisme n'est pas le mien. C'est un socialisme des années 70. Ce n'est pas du vrai socialisme”, a-t-il lancé en kern…