Les députés sous intense pression avant leur vote sur le traité avec l’Iran

Un appel de la famille Vandecasteele et des lettres en cascade leur sont parvenus.

Rarement un vote au Parlement aura-t-il fait l’objet de tant de pressions. Entre un lobbying intense de l’opposition iranienne en exil et un appel poignant de la famille d’Olivier Vandecasteele, détenu à Téhéran, les députés doivent se prononcer ce jeudi, voire mardi, à la Chambre sur le traité de transfèrement de détenus entre la Belgique et l’Iran.

En commission des Relations extérieures, le 6 juillet, la majorité a voté en faveur du texte, la N-VA a voté contre, le Vlaams Belang et le PTB se sont abstenus. À la Chambre, le vote devrait être similaire, quoique des députés de la majorité hésitent.

Car le traité semble fait sur mesure pour ouvrir la voie à un échange entre Olivier Vandecasteele, peut-être d’autres Européens arrêtés arbitrairement en Iran, et l’agent iranien Assadollah Assadi, condamné en Belgique à 20 ans de prison pour avoir été le cerveau de l’attentat déjoué contre un meeting du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) à Villepinte (France) en juin 2018.

Travailleur humanitaire, Olivier Vandecasteele a été arrêté par des Gardiens de la révolution le 24 février dernier dans l’appartement d’amis à Téhéran. Malgré les avis de voyage négatifs, il était arrivé le 20 février de Belgique, avec le but de clôturer son bail et de dire au revoir à ceux qu’il avait connus dans la capitale iranienne alors qu’il travaillait pour le Norwegian Refugee Council (NRC) et jusqu’à juin 2021, pour Relief International. Il vivait à Oostduinkerke depuis quelques mois.

"Aidez-nous", supplie sa famille

Incarcéré dans la prison d'Evin, sans que les motifs de sa détention soient connus selon les Affaires étrangères, le Belge a perdu une quinzaine de kilos. "Il croupit en isolement complet. Il a passé deux mois sans même un matelas, dans une cellule éclairée 24 heures sur 24", a déclaré sa famille tournaisienne, originaire de Courtrai, dans un appel aux députés, par vidéo (voir ci-dessous). "Il est impensable que notre Belgique démocratique ne fasse pas tout ce qu'il faut pour sortir des prisonniers innocents de pays tels que l'Iran." Retenant ses sanglots, sa mère a supplié les députés : "Aidez-nous à le ramener à la maison pour le serrer rapidement dans nos bras." La famille a été reçue mercredi à Bruxelles pendant une heure par le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Le risque de l’impunité

De son côté, le CNRI a mobilisé son réseau de sympathisants, de députés américains et d’anciens ministres européens pour s’opposer à ce traité, mais aussi les parties civiles qui s’étaient constituées lors du procès d’Assadi et de trois de ses acolytes. Ceux-ci demandent que la Belgique exclue au moins du traité tout individu condamné pour terrorisme.

"Si le complot infâme n'avait pas été déjoué à la dernière minute grâce au travail diligent des services belges, français et allemands, des centaines voire des milliers pourraient avoir été tués ou blessés", écrit Ingrid Betancourt, qui était assise près de l'estrade où devait exploser le TATP. "Comme otage pendant presque 7 ans, je peux vous assurer que faire des concessions à des États sponsorisant le terrorisme est contre-productif." Les trois avocats du CNRI, Mes Beauthier, Bourdon et VanReusel, promettent d'employer "tous les moyens légaux" pour empêcher le transfèrement d'Assadi dans son pays. "Accepter les pressions iraniennes, c'est potentialiser la capture d'autres étrangers en Iran", préviennent-ils.

Confronté à un cas similaire, en mars dernier, le Royaume-Uni s’était acquitté d’une dette de 394 millions de livres sterling à l’Iran pour obtenir en 24 heures la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui avait la double nationalité britannique et iranienne.