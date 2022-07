Les mails, agendas et listes d’appels des élus rendus publics: le plan d’Écolo contre "le lobbying toxique"

Les Uber Files ont révélé la nature troublante des relations qu’entretiennent certains politiques avec les lobbys, et ceux d’Uber en particulier. Pascal Smet (Vooruit), membre du gouvernement bruxellois, est ciblé pour avoir partagé avec Uber les grandes lignes du projet de réforme avant qu’il ne soit rendu public.

Une commission d'enquête a été réclamée par le PS. Cela ne suffira pas, selon Écolo. "Bien entendu, on peut demander une commission d'enquête. Mais au-delà, cela montre qu'il faut clarifier les rapports entre groupes de pression, fonctions publiques et fonctions politiques", assure John Pitseys, chef de groupe Écolo au Parlement bruxellois. "Vouloir peser sur le débat public est tout à fait légitime. Des ONG, des associations, des groupes de citoyens, le font sans qu'on le leur reproche. Des acteurs privés peuvent le faire aussi. Dans le cadre d'un gouvernement représentatif, c'est un moyen privilégié pour des non-élus de faire valoir leurs opinions. Mais quand il est pratiqué en tournant le dos à l'éthique et à la loi, le lobbying peut jouer un rôle toxique."

"Publier en ligne les rencontres"

John Pitseys, docteur en philosophie de formation et licencié en droit, propose des pistes assez radicales pour limiter ces dérives. Elles doivent servir de base à des textes législatifs qu'Écolo prévoit de déposer au Parlement bruxellois ensuite. Le député veut mettre sur pied "un registre de transparence à l'usage des agents publics".

"Toute institution ou tout agent public doit s'engager à publier en ligne les rencontres ayant lieu avec des lobbyistes ou groupes de pression", souligne-t-il. Cela inclurait des groupes d'intérêt comme le Gracq (association de défenses des cyclistes) tout aussi bien qu'un syndicat, l'UCM ou la Ligue des Familles. Par agent public, le député bruxellois entend toute personne ayant un pouvoir de décision : une personne élue, donc les ministres et secrétaires d'État bruxellois (mais pas un député), nommée ou employée au sein d'un pouvoir exécutif (chef de cabinet ministériel, haut fonctionnaire etc.)

"Une administration ou un ministre peut rencontrer des acteurs sectoriels, mais c'est important que cette rencontre soit connue, même si le contenu des discussions ne doit pas forcément être dévoilé", prolonge John Pitseys. Un haut fonctionnaire qui décide d'aller déjeuner avec un lobbyiste d'Uber, sur son temps de midi et de manière informelle, devrait le consigner. Cette proposition soulève des questions relatives à la vie privée…

Dictature de la transparence ? "Je ne suis pas là-dedans"

"Qui peut empêcher deux personnes de jogger ensemble dans le bois de la Cambre ? Mais ce n'est pas parce que les objections pratico-logistiques sont évidentes que la mise en place de cet agenda est illégitime. Cet agenda doit mentionner l'identité de la personne rencontrée, l'objet de la réunion. Et ce doit être accessible en ligne pour tous, facilement."

Une telle vision maximaliste de la transparence risque de se heurter à de nombreuses réticences au sein des autres partis et élus. "Je vois tout de suite venir les objections : 'Dictature de la transparence, Big Brother is watching you…' Non, je ne suis pas là-dedans mais dans un discours de publicité politique. Je souhaite un consensus au sein du Parlement. Et je suis patient…", prévient John Pitseys.

©Didier Bauweraerts

Un code de déontologie sur les cadeaux, restaurants…

Le député écologiste plaide en outre pour "un code de conduite des agents publics, au-delà des règles de déontologie générales qui existent, aussi à l'usage des parlementaires". Ce code, non réglementaire, les engagerait à être transparents sur leurs rencontres, leurs conflits d'intérêts, la gestion des cadeaux et des restaurants.

Il propose également un moratoire d’au moins deux ans avant qu’un ancien agent public puisse faire du lobbying au sein d’institutions qu’il a représentées.

John Pitseys, ancien du Crisp, propose par ailleurs que les textes de lois soient marqués d'une empreinte législative pour quantifier l'impact d'un groupe de pression sur le texte finale d'une ordonnance. Il plaide pour que soient annexés aux documents législatifs les détails des différents acteurs rencontrés, entendus, durant la rédaction du projet. "Je crois qu'il y a des liens de pression directs entre Uber et le groupe MR. La presse fait son boulot en montrant ces liens. C'est utile. Mais je ne demande pas à connaître l'exacte nature de ces relations. Ma proposition est d'exiger un surcroît de publicité."

Cela permettrait aussi de savoir quel ministre PS a rencontré quelle société de taxis lors de l’élaboration du Plan taxi de Rudi Vervoort.

Les mails archivés, puis rendus public

Enfin, John Pitseys réclame un archivage des communications et informations émanant des ministres et de leur cabinet, après un certain délai, fixé idéalement "à un an". "Aux États-Unis, on ne rigole pas avec la transmission des archives. Il faut qu'on consigne nous aussi tous les mails. Cela n'a rien à voir avec un fantasme de transparence. Une ordonnance du 19 mars 2009 existe à Bruxelles, qui explique que les cabinets sont tenus de déposer leurs archives. Le problème est qu'elle devait être complétée par des arrêtés d'exécution, qui n'ont jamais été pris . Cet archivage doit inclure les communications électroniques. Mais aussi conserver les coordonnées téléphoniques, les listes d'appels."

"Ce qui est privé doit rester privé"

Faut-il aussi enregistrer, conserver puis rendre public le contenu des conversations téléphoniques ? "Ma religion n'est pas faite sur ce point", assure John Pitseys, qui n'exclut pas la possibilité. "L'objection concernant la vie privée est parfaitement légitime. Ce qui est privé doit rester privé. Mais des agents publics ayant un certain nombre de responsabilités doivent pouvoir communiquer dans le cadre de leur boulot avec une adresse mail et un téléphone professionnels. Si on téléphone à son épouse, un ami, fait du sexting avec le lobbyiste d'Uber, on utilise le téléphone privé. L'idée n'est pas de rentrer dans la vie privée. C'est précisément pour ça qu'il faut distinguer communication privée et pro. Moi, si j'ai envie de boire une Chimay avec mon secrétaire politique, j'appelle sur son privé."