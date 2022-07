"Nous n'avons toujours pas eu de réponse" : Zuhal Demir (N-VA) ignorée par les politiciens wallons un an après les inondations

Si la Wallonie a été fortement touchée par les inondations il y a tout juste un an, la Flandre a elle aussi connu quelques petits villages inondés. C'est le cas notamment de la commune de Moelingen dans le Limbourg où la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA) s'était rendue le lendemain des premiers dégâts. "C'était comme une zone de guerre", se remémore la ministre dans les colonnes du quotidien Het Belang Van Limburg.

Un an plus tard, des travaux pour élargir et approfondir la rivière qui passe par le village ont été entrepris afin de sécuriser les lieux en cas de nouvelles inondations. Depuis 2018 et les premières grosses inondations dans le village de Moelingen, pas moins de 8 000 m³ de terre ont été enlevés. En conséquence, 35 à 40 m³ d'eau peuvent désormais s'écouler par seconde dans la rivière, contre 25 à 30 m³ auparavant.

Lors des inondations de l'année dernière, il était estimé que le débit d'eau à évacuer pour éviter la catastrophe aurait dû être de 90 à 100 m³ par seconde. Les récents travaux sont donc bons pour les petites inondations fréquentes mais pas pour des situations comme l'année dernière. "Nous avons perdu l'habitude de donner de l'espace à l'eau. Nous avons redressé des rivières et coulé du béton partout. Au cours des 50 dernières années, 75 % de la nature humide a été détruite. Avec toutes les conséquences que cela implique. Le changement climatique ne disparaîtra pas de lui-même. Nous devons donc nous adapter et faire de telles interventions", explique Zuhal Demir.

La ministre flamande de l'Environnement s'en prend alors aux politiques wallons qu'elle accuse de ne pas vouloir faire bouger les choses afin d'éviter une nouvelle catastrophe. "Il est crucial que les choses se passent en amont. Nous essayons d'en discuter avec la Wallonie, mais c'est très difficile. Un an plus tard, nous n'avons toujours pas eu de réponse", relate-t-elle dans le quotidien Het Belang Van Limburg.

"Pas une seule réponse... Pourtant, il est fondamental que nous puissions, avec nos amis politiques wallons, nous protéger autant que possible. J'ai contacté les politiciens de Wallonie à plusieurs reprises, mais nous n'obtenons aucune réponse. Rien du tout. Je ne comprends pas ça", regrette Zuhal Demir qui assure ne pas vouloir jouer à un jeu communautaire. "Non, pas du tout. Parce que c'est important pour eux aussi. En Wallonie, l'année dernière, c'était bien pire, il y a eu des morts. C'est pourquoi nous devons nous attaquer ensemble aux problèmes à la source. C'est précisément pourquoi je pense qu'il est plutôt impoli de ne pas réagir."