Voile dans l'administration: le Conseil d'État ne recale pas l'interdiction totale voulue par le MR mais veut des précisions L'interdiction des signes convictionnels aux agents publics de la Région bruxelloise débattue en septembre. Adrien De Marneffe Journaliste politique



©BELGA

La question du port des signes convictionnels dans l’administration bruxelloise, et plus spécifiquement du voile, constitue un dossier fort épineux et qui divise la majorité bruxelloise....