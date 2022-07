Le bourgmestre de Gand attaqué pour un comportement soi-disant inapproprié, Marc Van Ranst à sa rescousse

Ce week-end, les Fêtes de Gand battaient leur plein dans la ville ! L'occasion pour les différents collectifs d'organiser toute une série d'événements afin de faire vivre la ville avec intensité.

Et on peut dire que le bourgmestre de Gand a plutôt apprécié la fête. Sur des vidéos, on voit Mathias De Clercq participer à... une soufflette ! Ces images ont rapidement fait bondir le Vlaams Belang qui va même porter plainte contre De Clercq. "Il a allumé un joint, une cigarette de cannabis, ouvertement et en présence d'enfants", a déclaré Jonas Naeyaert, le responsable communication du parti d'extrême droite. "Non seulement cela est strictement interdit par la loi. Mais le fait que le bourgmestre exécute ce geste équivaut à saper sa propre force de police et l'ordre en général. Un élu doit observer et exécuter les lois, pas s'en moquer. Et encore moins allumer un joint."

"Je le recommande à toutes les personnes du Vlaams Belang"

Face aux critiques des extrémistes, les organisateurs du Zataclan ont tenu à rétablir la vérité: non il ne s'agissait pas d'un joint de cannabis. "On a donné au maire un joint avec du CBD, bien sûr", a déclaré Xavier Cloet pour Het Laatste Nieuws. "C'est du cannabis médicinal, conformément à la loi. C'est bon pour se détendre, pour être un peu plus heureux, et contre les rhumatismes. Je peux en fait le recommander à tous les politiciens, en particulier ceux du Vlaams Belang." Le Zataclan est connu pour être un spectacle loufoque qui se moque d'absolument tout et de tous pendant ces fêtes de Gand. Cirq est le collectif qui organise cet événement. L'objectif de cette action était qu'un maximum de personne tire sur le "pétard de Gérard". En tout 38 personnes ont fumé collectivement du CBD.

Une action que Mathias De Clercq n'a vraiment pas l'habitude de faire. En effet, il est connu pour être un sportif aguerri qui ne fume pas et ne boit pas. Lui même a tenu à réagir: "Certaines personnes ne comprennent apparemment pas l'humour typique des Fêtes de Gand. Nous leur recommandons chaleureusement de rendre visite à Zataclan."

Présent à ses côtés lors des fêtes (mais en respectant les différentes mesures de sécurité), Marc Van Ranst a également défendu l'homme politique. "En aucun cas, ce n'était un joint. Mais c'était drôle à Gand. Beaucoup de gens sympathiques lors d'un événement urbain très bien organisé", a expliqué le virologue.