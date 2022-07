Alexander De Croo, candidat à sa propre succession? "Si les résultats des élections le permettent"

Alexander De Croo est candidat à sa propre succession. "Si les résultats des élections le permettent", la réplique est connue. Alexander De Croo (Open VLD) se verrait bien devenir le Premier ministre d'une Vivaldi 2 après le scrutin électoral de 2024, a-t-il déclaré le week-end dernier dans une interview accordée à L'Écho, au Soir, à La Capitale et à la presse flamande. "C'est un job fantastique et je le répète, pour moi ce n'est pas un tremplin vers autre chose." Comprenez : l'intéressé n'a pas pour ambition de briguer une fonction internationale.

Malgré les frictions permanentes entre partenaires de la majorité, le gouvernement Vivaldi avance, défend l'actuel Premier ministre. "Il faut faire la distinction entre ce qui est dit par les partis depuis deux ans et les discussions que nous avons au sein du gouvernement. Il y a beaucoup de bruit, mais cela franchit rarement les portes du 16. Je pense que les gens commencent à en avoir marre des promesses en l'air. En tant que politiciens, nous devons réfléchir soigneusement à la manière dont nous allons gérer la situation. Je ne pense pas qu'on puisse obtenir grand-chose aujourd'hui en lâchant sans cesse des ballons d'essai […]", a-t-il insisté, les traits tirés.

Tandis que son gouvernement vient tout juste de partir en vacances, quelques heures après avoir annoncé un "accord de principe" avec Engie en matière énergétique, Alexander De Croo peine de plus en plus à dissimuler les fortes dissensions présentes au sein de la Vivaldi. Il a dès lors fustigé ce week-end "le bruit de fond" des "présidents de parti immatures", en particulier ceux du MR, de Vooruit et du CD&V, qui ont ouvertement apprécié son accord sur les retraites pour ce qu'il est : un maigre butin.

Enfin, à la question posée par L'Écho de savoir s'il ne serait pas temps pour lui d'appliquer la méthode de l'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene (CD&V) en refusant de traiter les dossiers des ministres qui ont fait des déclarations dans la presse, Alexander De Croo a répondu qu'il applique déjà pour partie la méthode Dehaene, que la plupart des ballons d'essai n'arrivent pas jusqu'à la table de son gouvernement.