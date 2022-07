La secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration répond à Nollet sur la mise à l'emploi des sans-papiers: "Ce n'est pas une solution"

"Je voudrais que l'accent soit mis sur les solutions réelles". La secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) n'est pas favorable à la mise à l'emploi légale des sans-papiers présents sur le territoire belge. Ce matin, le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet appelait le gouvernement à autoriser les sans-papiers à occuper, légalement, des emplois vacants, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Une mauvaise idée, à en croire la nouvelle secrétaire d'état. "Aujourd'hui, notre pays est confronté à un afflux important de demandeurs d'asile. Il y a donc d'autres priorités que de refaire ce débat. Les personnes qui ont besoin de protection parce qu'elles fuient la guerre ou les persécutions politiques pourront toujours compter sur notre protection. Mais donner aujourd'hui le message que ceux qui n'ont pas besoin de protection peuvent rester n'est pas une solution", déclare-t-elle à La Libre.

Travailler sur le permis unique

Nicole de Moor préconise plutôt l'activation des personnes en procédure d'asile sur le territoire belge. Après un certain délai, les demandeurs de protection internationales peuvent introduire une demande de permis de travail et accéder au marché de l'emploi. En outre, ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés peuvent également accéder au marché de l'emploi. "Nous devrions prendre une décision plus rapide pour ceux qui demandent le droit de séjour, travailler à l'intégration de ceux qui sont autorisés à rester ici, et au retour des autres. Je travaille également sur des solutions pour ceux qui vivent et veulent travailler en Belgique légalement. Les ressortissants de pays tiers en possession d'un titre de séjour long pourront demander le permis unique pour travailler en Belgique. À l'avenir, les demandes de permis unique seront également possibles pour les résidents légaux de longue durée en Belgique.Les personnes qui veulent venir en Belgique pour exercer des métiers en pénurie sont les bienvenues, mais doivent suivre les procédures correctes", déclare-elle encore.