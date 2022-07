À un tournant de son histoire, "le CD&V devient un peu une copie de Vooruit"

Le CD&V a pris un tournant majeur en regard de son histoire. "Nous avons centralisé le fonctionnement interne du parti", a annoncé mardi le nouveau président, Sammy Mahdi, dans Het Laatste Nieuws. Les grandes décisions seront désormais prises "par un nombre limité de personnes". "La structure du parti prend une forme plus pyramidale."

Cette centralisation s’inscrit dans la continuité du travail entamé par son prédécesseur, Joachim Coens, sur base de l’analyse qui avait été faite de la défaite électorale de 2019. Il n’en demeure pas moins que le parti, qui a dominé la vie politique belge pendant des décennies, est en train de rompre avec sa tradition.

Le CD&V, le CVP avant lui, et plus encore le parti catholique avant la guerre, a toujours eu un fonctionnement décentralisé (certes de moins en moins au fil du temps) en raison du poids important de ses forces locales et provinciales et surtout de ses standen, les piliers sur lesquels il reposait : travailleurs (syndicat ACV), classes moyennes (Unizo), agriculteurs (Boerenbond) et employeurs.

À 10 %, tout est plus difficile

"Cette tradition allait bien avec un parti fort, à 30 ou 40 %, voire plus, qui pouvait se permettre d'avoir différentes opinions en interne, analyse le politologue Dave Sinardet (VUB et Saint-Louis Bruxelles). Quand on est autour des 10 %, comme le CD&V aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile… Le parti doit plutôt essayer de venir avec un message plus univoque. Le Boerenbond garde encore une certaine influence, plus que les autres anciens standen. Mais ça devient de plus en plus difficile pour le CD&V de défendre ces intérêts-là spécifiquement."

"Les chrétiens-démocrates ont perdu leur unique selling proposition (proposition unique de vente) qui était d'être un parti de pouvoir où on trouve un équilibre entre différentes sensibilités." Un parti, autrement dit, qui réalise la synthèse des courants qui le traversent et porte une position consensuelle dans l'exercice du pouvoir. "C'est ce que faisait le CVP-CD&V. Mais quand on est à 10 %, ce n'est plus un discours très crédible. Pour concurrencer les autres partis, il doit plutôt essayer d'avoir une ligne claire. Il peut moins se permettre les dissensions."

D'une certaine manière, le CD&V traduit dans ses structures son évolution d'un grand parti populaire à une formation politique de taille moyenne, voire petite, qui ne touche plus qu'un électoral limité. "C'est en partie cela, oui", abonde M. Sinardet.

"Rousseau a aussi fait le ménage"

Le CD&V va dès lors devoir trouver le juste dosage dans son expression et ses propositions. "Il peut bien sûr encore tenir une ligne du centre, nuancée, prendre en compte différentes sensibilités, mais en faisant en sorte qu'il y ait une seule ligne politique pour qu'il y ait une position claire. Ce sera un équilibre difficile à trouver." C'est du reste l'ambition du président Sammy Mahdi. "Il n'est plus possible que différentes baronnies travaillent côte à côte, a-t-il dit. Le modèle de l'auberge espagnole n'est pas efficace."

Par ces évolutions, "j'ai l'impression que le CD&V devient un peu une copie de Vooruit (les socialistes flamands), conclut Dave Sinardet. Le type de président qu'est Sammy Mahdi est un peu le même que Conner Rousseau. Ils sont tous les deux beaucoup sur les médias sociaux, en train de se mettre en avant en tant que personnalité. Conner Rousseau a également fait le ménage dans les structures du parti, il a centralisé, diminué le pouvoir des sections provinciales. Les deux anciens grands partis traditionnels de pouvoir sont en train de changer de modèle", rattrapés par des scores électoraux qui ne leur permettent plus de briller.