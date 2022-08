Accueil Belgique Politique belge Comment l’extrême droite s’est approprié le pèlerinage de l’Yser Depuis 20 ans, la veillée de l’Yser entend rassembler les flamingants les plus convaincus. L’événement draine aussi de nombreux membres de mouvements d’extrême droite. Quel est son lien avec le Vlaams Belang ? Tom Guillaume Journaliste au service Belgique



L’année dernière, environ 2000 personnes s’étaient rassemblées pour la “Veillée de l’Yser”, à proximité de Ypres. ©BELGA

Alles Voor Vlanderen, Vlanderen Voor Kristus". AVV-VVK. Ils étaient l'année dernière un peu plus d'une centaine à se rassembler à l'ombre de cet acronyme, inscrit dans les pierres de la tour de l'Yser, à Dixmude. Le rassemblement faisait pâle figure à côté de la veillée de l'Yser (" IJzerwake ") qui se tenait dans une prairie à proximité d'Ypres. Plus nationaliste, plus flamingante, cette veillée en plein jour rassemblait près de 2 000 personnes au pied des tombes des deux frères Van Raemdonck, morts durant la Première...