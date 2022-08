La liste d'extrême droite Forza Ninove compte sur les data pour avoir le pouvoir

La liste d’extrême droite identifie ses soutiens via un formulaire sur Facebook.

Forza Ninove, la liste d’extrême droite portée Guy D’haesseleer, entend bien accéder au pouvoir à l’issue du scrutin communal 2024. Plus question pour le député apparenté au Vlaams Belang de se voir relégué dans l’opposition comme en 2018, malgré les 40 % de voix décrochées. Et pour y parvenir, il compte bien sur les données personnelles de ces électeurs potentiels collectées sur Internet.

Depuis quelques mois en effet, la liste d’extrême droite invite les internautes à s’inscrire comme électeur via un formulaire sur les réseaux sociaux. Rien d’officiel toutefois. Il s’agit simplement de marquer son soutien à l’ambition de majorité absolue défendue par D’haeseleer. Pour finaliser cette inscription purement symbolique, il faut toutefois renseigner ses données personnelles (âge, email, numéro de téléphone et adresse). Et ce sont justement ces données qui intéressent le parti.

Dans une interview accordée à De Standaard, Guy D'haeseleer affirme qu'il travaille dur avec ces données.

Une carte des soutiens

Cette collecte permet par exemple aux membres de Forza Ninove de cartographier les citoyens qui leur sont déjà acquis, et d’ainsi renforcer le travail de séduction dans les zones plus réticentes à leur message. Guy D’haesseleer indique même disposer de véritables tableurs Excel où un code couleur qualifie le taux d’adhésion des habitants à chaque adresse.

L’édile d’extrême droite explique également avoir mis en place un système d’envoi automatique de SMS à la date d’anniversaire renseignée dans le formulaire sponsorisé sur les réseaux sociaux. Un moyen, selon lui, d’aller chercher les 2,5 % de voix qui lui ont manqué en 2018 pour obtenir la majorité absolue dans sa commune.

Qu’en est-il de la protection des données ? Elle serait respectée, à en croire D’haesseleer, puisque les utilisateurs acceptent les conditions d’utilisation avant d’envoyer leurs données.

Interrogée par le journal flamand, le chercheur en protection de la vie privée à la VUB, Ronny Saelens, se montre dubitatif. La formulation de ces conditions générales seraient rédigées de façon peu précises.