Action des communes face au crime: réunion jeudi entre Verlinden et des bourgmestres

À la suite des incidents violents qui se multiplient à Anvers, présumés liés au trafic de drogue, la ministre avait rappelé qu'elle entendait rencontrer les bourgmestres à ce sujet. L'horaire précis est confirmé mercredi par son cabinet. L'avant-projet de loi sur "l'approche administrative communale" de la "criminalité subversive" reprend des principes déjà portés au Conseil des ministres sous le gouvernement précédent, par les ministres d'alors Pieter De Crem et Koen Geens. Dans les grandes lignes, il s'agit de permettre aux administrations locales de réaliser des "enquêtes d'intégrité" dans certains secteurs, sur base desquelles le pouvoir communal peut octroyer, refuser, suspendre ou retirer un permis de tenir un commerce (ou établissement horeca). La commune aurait donc le pouvoir d'empêcher l'ouverture d'un salon de massage, magasin ou autre, après avoir estimé qu'il y a un sérieux risque qu'il soit lié à une activité illégale ou serve à blanchir des revenus de crimes antérieurs.

On créerait au niveau fédéral une "Direction Évaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics" (DEIPP), chargée de fournir des avis aux communes le souhaitant, pour leurs enquêtes d'intégrité. Cette DEIPP aurait accès, dans ce but, à un large éventail de données sur les personnes et entités concernées, venant de la police, des Finances, du casier judiciaire, etc.

Après passage au Conseil des ministres sous la législation précédente, le texte dans sa mouture passée avait reçu un retour plutôt sévère du Conseil d'Etat. Ce dernier pointait un manque de précisions dans les termes utilisés, par exemple quand il s'agit de déterminer quelles données peuvent précisément être utilisées par la DEIPP.

L'avant-projet de loi à la sauce Verlinden devrait quant à lui passer en kern "début septembre", a indiqué la ministre au Soir, qui l'écrit dans ses pages mercredi.