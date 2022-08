Défi veut un tarif énergie spécial pour les hébergeurs d’Ukrainiens

La Belgique réaffirme son soutien à l'Ukraine à propos de la Crimée: "L'annexion par la Russie était illégale en 2014 et l'est toujours 8 ans plus tard"

À la veille de la fête de l'Indépendance ukrainienne, Alexander De Croo a tenu à rappeler que la Belgique se tenait aux côtés de l'Ukraine.