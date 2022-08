Bart De Wever: "La cocaïne est présente partout, même au sein de mon parti. Je trouve ça inquiétant"

Action des communes face au crime: Annelies Verlinden a présenté son avant-projet de loi aux bourgmestres

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a présenté jeudi après-midi son avant-projet de loi visant à donner davantage de pouvoirs aux communes dans la lutte contre le crime organisé lors d'une réunion d'information avec les unions des villes et communes wallonne (UVCW) et flamande (VVSG) et une vingtaine de bourgmestres des grandes villes ou leur représentant.