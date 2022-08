"Les assemblées citoyennes, c'est Oui-Oui fait de la politique": la démocratie participative sous le feu des critiques à Bruxelles

En Belgique, les élus des listes citoyennes se remettent en question

Le monde politique essaye, parfois avec difficulté, de se saisir de la question de la participation citoyenne comme support à la prise de décision. De leur côté, un certain nombre de citoyens ont pris des initiatives pour bousculer le système et créer des alternatives aux partis politiques eux-mêmes. On l’a surtout vu au niveau communal en 2018.