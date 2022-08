Crise énergétique : Ecolo veut un bouclier social financé par la taxation des surprofits

Ecolo a réclamé dimanche qu'un "bouclier social" soit mis en place pour protéger les citoyens les plus vulnérables mais aussi ceux qui risquent de tomber dans la pauvreté à cause de l'explosion des prix de l'énergie.

Ce bouclier passerait par l'élargissement et la pérennisation du tarif social de l'énergie. Aujourd'hui, deux millions de Belges profitent de la mesure. Pourtant, aux yeux des écologistes, elle est encore insuffisante. "Aujourd'hui, quasi tout le monde est touché. Nous voulons élargir le tarif aux personnes qui risquent de tomber dans la pauvreté", a expliqué le co-président, Jean-Marc Nollet, devant les militants Ecolo réunis à Massembre pour les Rencontres écologiques d'été.

L'élargissement du tarif social serait financé par la taxation des surprofits des entreprises énergétiques. Le gouvernement fédéral travaille actuellement à l'élaboration d'une mesure dont les modalités ne font pas encore l'unanimité. "Nous voulons aller chercher ces surprofits pour les redistribuer. Il n'est pas acceptable que des entreprises se fassent de l'argent sur le dos de la guerre et des gens qui ont des difficultés. Certaines d'entre elles ont réalisé 300% de marges bénéficiaires. Plus personne n'est en droit de dire qu'il n'y a pas de quoi financer l'élargissement du tarif social", a souligné M. Nollet.

Pour les Verts, l'accélération de la transition énergétique est plus que jamais au centre du débat politique, et se trouve au coeur de la question de la justice sociale. "Notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition énergétique en inscrivant la justice sociale au coeur de notre action. Il faudra que les épaules les plus larges portent la plus grande part des efforts", a dit la co-présidente Rajae Maouane.