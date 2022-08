"Nous avons ensemble un grand objectif, notre indépendance au sein d'une république flamande" : la lutte "fratricide" entre N-VA et Vlaams Belang fustigée à l'Ijzerwake

Sans les nommer, il les a appelés à mettre de côté leur lutte "fratricide" pour en arriver à la réalisation d'un objectif: l'avènement d'une république flamande indépendante. "Arrêtez cette lutte improductive. Nous avons ensemble un grand objectif, et c'est notre indépendance au sein d'une république flamande. Nous nous affaiblissons en allant au combat en ordre dispersé. On ne peut plus continuer de la sorte, et mon coeur de national-flamand saigne quand j'assiste à cela", a-t-il déclaré à Ypres devant le Monument des frères Van Raemdonck au cours d'une manifestation qui a rassemblé entre 1.000 et 1.500 personnes selon la police, quelque 3.000 personnes selon les organisateurs.

Fidèles à leur discours, les durs du Mouvement flamand disent ne plus voir d'avenir dans une Belgique qui serait engloutie par sa dette publique. Même une réforme confédérale en 2024, objectif affiché de la N-VA, leur paraît illusoire. Toute réforme de l'Etat, par les exigences de majorité qu'elle implique, ne débouchera sur rien à leurs yeux.

L'Ijzerwake (Veillée de l'Yser) a été mise sur pied il y a 20 ans par des dissidents du Pèlerinage de l'Yser, manifestation historique du Mouvement flamand, victime de ses divisions et dont la fréquentation est en net déclin. Parmi eux, l'on trouve des proches ou des membres du Vlaams Belang. Depuis lors, la proximité de cette manifestation avec l'extrême-droite au nom de la cause flamande a régulièrement été pointée du doigt. L'idée d'un "stop migratoire", défendu par l'extrême-droite, s'est ainsi retrouvée dans le discours de M. De Wit au nom de la "cohésion" de la société.

L'organisation de cette édition 2022 a suscité la polémique par la tenue avortée d'une "frontnacht" en marge de la manifestation traditionnelle. La ville d'Ypres a annulé il y a dix jours l'autorisation accordée à ce festival de musique qui devait se tenir samedi soir et auquel devaient prendre part des groupes d'inspiration néofasciste ou néonazie selon une note de l'Organisation pour la Coordination et la Analyse de la Menace (OCAM). Les organisateurs ont annoncé vouloir aller au Conseil d'Etat pour prouver que le retrait d'autorisation n'avait pas lieu d'être.

La police locale était particulièrement vigilante, également sur les réseaux sociaux, craignant des incidents à la suite de l'annulation de la Frontnacht ou lors de la "Veillée". Samedi après-midi, elle signale cependant n'avoir aucun incident notable à déplorer.