Des affaires au roi des Zoulous, la vie politique de Van Cau (PS) en 50 mots L'ancien ministre-Président wallon sort un livre. Stéphane Tassin Journaliste politique

L’amitié en politique “est un leurre”, selon l’ancien bourgmestre et ancien ministre-Président wallon, Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS). C’est en tout cas ce qu’il précise dans le livre “Confidences douces et amères”, signé par le journaliste carolo Didier Albin et qui sort ce jour aux éditions Kennes. Un livre qui n’est pas une biographie. Il s’agit d’un recueil...