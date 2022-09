L'éditeur Plantyn reconnaît avoir commis une erreur en publiant une interview de Rajae Maouane dans un manuel scolaire

"La diffusion d'une interview d'une personnalité politique dans l'un de nos manuels scolaires constitue une véritable erreur humaine que nous regrettons et dont nous entendons pleinement assumer la responsabilité", a commenté l'éditeur sollicité par Belga.

"Cette interview s'intègre dans un vaste et ambitieux processus pédagogique développé tout au long du manuel. Nous estimions pertinent d'évoquer le parcours de cette femme issue de la diversité et comptant aujourd'hui parmi les principales personnalités politiques du pays. Si l'intention didactique est louable et ne revêt en aucun cas une volonté de propagande politique, elle contrevient directement aux règles clairement définies en matière de contenus politiques dans les écoles", reconnaît l'éditeur.

"Il est évident que cette interview n'a pas sa place dans un manuel scolaire dès lors qu'elle contrevient au souci constant de neutralité que Plantyn veille à garantir dans l'ensemble de ses ouvrages. Sa publication met en lumière un manque de vigilance évident de la part des équipes éditoriales en charge du projet. Plantyn veillera à revoir ses processus internes de contrôle éditorial afin que pareille erreur ne puisse plus se reproduire à l'avenir".

En conséquence, une version revue et corrigée du manuel en question, le Tangram 2 (cours de français destiné au secondaire inférieur), sera proposée "dans les prochains jours" en libre accès via la plateforme Scoodle à l'ensemble des écoles.

Il sera ensuite transmis en version papier aux écoles qui ont fait l'acquisition du manuel.

En attendant ces modifications, Plantyn invite les enseignants concernés "à postposer le traitement du chapitre litigieux et à le retirer du manuel".

La présence de cette interview de la co-présidente dans un manuel scolaire destiné aux élèves du secondaire inférieur a suscité la polémique jeudi. La ministre de l'Éducation avait annoncé plus tôt dans la journée l'ouverture d'une enquête administrative pour vérifier si le contenu du manuel scolaire était conforme au prescrit légal en la matière.