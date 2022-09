Explosion des prix de l'énergie : posez vos questions à Alexander De Croo

Face à la hausse des prix de l'énergie, Alexander De Croo a convoqué un Comité de concertation ce mercredi dont le but affiché était de dégager des solutions pour aider les citoyens et entreprises. Mais, comme beaucoup l'attendaient, ce fut la déconvenue puisque cette réunion entre représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées n'a débouché sur quasiment aucune nouvelle mesure d'aide. Pour faire baisser les prix du gaz et de l'électricité, les politiques ont préféré miser sur une hypothétique solution européenne, reposant essentiellement sur un plafond du prix du gaz au sein de l'UE.

Que peuvent vraiment mettre en place le gouvernement fédéral et les entités fédérées ? Quelles sont les pistes de solutions qui s'offrent aux citoyens et entreprises belges ? Posez vos questions et faites part de vos témoignages à Alexander De Croo ! Le Premier ministre y répondra ce mardi 6 septembre lors de l'émission spéciale "SOS Tous Ensemble face à la Crise", présentée par Charlotte Baut et Martin Buxant, qui sera diffusée en direct de 20h à 22h sur LN24 et sur les médias du groupe IPM (La Libre, La DH, L'Avenir, Moustique, Paris-Match...).