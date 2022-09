Hadja Lahbib insiste sur l'importance de la lutte contre les "fake news"

À l'heure des théories du complot, des fake news et de la désinformation, il est "de notre devoir de fournir au citoyen et à nos partenaires des informations fiables". La ministre Hadja Lahbib a fait cette déclaration lundi lors des journées de contact diplomatique à Bruxelles. Il s'agit de la réunion annuelle de nos ambassadeurs, consuls généraux et représentants permanents au Palais d'Egmont. C'est la première fois depuis la crise de Covid que cette réunion peut à nouveau avoir lieu physiquement.

Le conflit et l'attitude de la Russie étaient bien sûr au centre de son discours. Comme on le sait, la ministre a été critiquée peu après son entrée en fonction en raison d'un voyage qu'elle avait effectué en Crimée en tant que journaliste de la RTBF. Elle a répété que l'agression russe constituait une violation flagrante de la Charte des Nations unies. "La Belgique soutient l'Ukraine dans la défense de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Notre soutien prend différentes formes : humanitaire, militaire, économique et politique, mais aussi un soutien dans le domaine du droit international", a déclaré Hadja Lahbib.

Elle a également insisté sur l'importance de la communication et sur les mesures prises par la diplomatie belge ces dernières années. Les canaux de médias sociaux du SPF Affaires étrangères comptent de plus en plus de followers (72 000 sur Facebook, 65 000 sur Twitter et 21 000 sur Instragram), et son compte sur LinkedIn figure dans le top 10 des ministères des Affaires étrangères les plus suivis au monde. Cette tendance s'accompagne également d'une professionnalisation accrue de la communication via les médias sociaux.....

"Nous devons poursuivre nos efforts. Parce qu'il est de notre devoir de fournir à nos citoyens et à nos interlocuteurs des informations fiables. La désinformation, les fake news et les théories du complot sont devenues un défi central pour les Affaires étrangères", a souligné la ministre. "La désinformation est de plus en plus utilisée comme une arme de guerre. Lorsqu'elle ne va pas aussi loin, elle est utilisée pour saper la confiance du public dans les institutions et notre démocratie." Elle a donné l'exemple de la Russie, pays qui se montre très offensif et ne recule pas devant les moyens.

Hadja Lahbib souhaite également accorder une attention particulière à l'impact du climat sur la question de la sécurité. C'était déjà un thème important pour la Belgique lorsqu'il était membre du Conseil de sécurité des Nations unies et la ministre veut poursuivre dans cette voie.