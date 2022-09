"Il n'y a aucun danger à prolonger les réacteurs nucléaires"

Dans cette interview, Sammy Mahdi est revenu sur la crise de l'énergie, les surprofits, la prolongation des réacteurs nucléaires en Belgique ou encore la crise du pouvoir d'achat.

Au sujet des critiques à l'égard de la réaction du gouvernement fédéral quant à la crise de l'énergie, le président du CD&V a relativisé et estimé que "certaines choses importantes avaient été mises en oeuvre". Il a également estimé qu'il était nécessaire de prolonger le nucléaire sur plus de dix ans. "Il faut aller jusqu'à 20 ans", a-t-il affirmé au micro de Martin Buxant. "A mon sens, nous sommes dans une crise énergétique. Quelqu'un en Russie s'amuse à tourner à gauche et à droite le robinet gazier. Nous devons être indépendants de l'énergie venant de l'extérieur de l'Union et européenne et surtout de la Russie. Quand on a ce combat à mener et si on veut en même temps lutter contre le réchauffement climatique, il est logique que ces centrales nucléaires puissent tourner plus longtemps. (...) Il n'y a aucun danger."