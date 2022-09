La Flandre met en ligne un registre des subsides et tient là une vieille promesse

Cet outil, inspiré de ce qui existe déjà aux Pays-Bas, pourrait aussi contribuer à alimenter le débat sur les dépenses du gouvernement, a affirmé M. Diependaele (N-VA) devant la presse lors de sa présentation à Bruxelles.

L'instauration d'un tel registre était déjà prévue dans l'accord de gouvernement flamand de 2014. Mais il n'avait jamais vu le jour pour diverses raisons, notamment informatiques.

Le projet a été relancé lors de la mise sur pied de l'actuel gouvernement, une coalition rassemblant la N-VA, l'Open Vld et le CD&V, en 2019

"Les malversations avec les subsides qui ont été révélées ont quelque peu alimenté le sentiment d'urgence", a ajouté M. Diependaele, en faisant référence aux troubles entourant la députée flamande Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld), qui a perçu plus de 1,3 million d'euros de subsides pour ses associations sans but lucratif en se rendant coupable d'un "abus systématique et symptomatique des flux de subventions flamands", selon l'inspection des finances. "Mais ce n'était pas la raison", a assuré le ministre.

Le registre offre un aperçu facilement accessible et transparent de toutes les subventions accordées par le gouvernement flamand depuis le 1er janvier 2022. Cela concerne les subventions aux entreprises, aux pouvoirs publics et aux associations de fait, mais pas aux personnes privées. Le registre est mis à jour tous les trimestres.

Selon le ministre nationaliste, la transparence engendrée par cette initiative devrait également éliminer les idées fausses et les malentendus. Par exemple que le gouvernement flamand se contenterait de disperser les subventions. "Je m'oppose à l'image selon laquelle des milliards sont jetés par les fenêtres et les portes. Ce n'est pas correct", a-t-il lancé.

Pour M. Diependaele, la mise en ligne de ce registre permet aussi d'éviter le phénomène de double subsidiation pour certains projets - par exemple par le gouvernement flamand.

Ce registre est aussi présenté comme une première étape. Il sera également possible à terme de comparer les années et de détecter les tendances. Parallèlement au registre, des initiatives ont également été prises en matière de flux de subventions. Les subventions sont contrôlées annuellement dans tous les cas, mais pour les subventions pluriannuelles, une date d'expiration s'applique après cinq ans.