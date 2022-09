Le nouvel avocat des enfants ne sera pas désigné ce jeudi. Les négociations politiques sont "très compliquées"...

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devait choisir le nouveau (ou la nouvelle) Délégué(e) général(e) aux droits de l'enfant (DGDE) ce jeudi 8 septembre. Ce ne sera pas le cas. Le point, déjà remis fin août, ne figure pas à l'ordre du jour du du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les intenses tractations politiques, en cours depuis plusieurs mois entre les partis de la majorité (PS, MR et Écolo) pour désigner la personne qui prendra la succession de Bernard De Vos pour un mandat de six ans sont "très compliquées", nous revient-il.

Fin juillet, six personnes, parmi une vingtaine de candidats au départ, ont été jugées par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles “aptes” à occuper cette fonction : Séverine Acerbis, actuelle responsable de la cellule Petite enfance au cabinet Linard ; Virginie Cordier, directrice de la Vénerie ; Madeleine Guyot, conseillère de l’actuel Délégué aux droits de l’enfant ; David Lallemand, également conseiller et aussi porte-parole de Bernard De Vos ; Solayman Laqdim, actuel directeur de la prévention à Liège et ancien membre du cabinet de Rachid Madrane (PS) et Joëlle Milquet, ex-ministre CDH (devenu Les Engagés).

Certaines associations du secteur de l'Aide à la jeunesse ont exprimé leurs craintes que la désignation du DGDE soit le fruit d'"un marchandage politique" plutôt qu'un choix exprimé au terme d'une procédure visant à désigner le meilleur candidat pour devenir l'avocat des enfants pour les 6 prochaines années.