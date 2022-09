Le gouvernement flamand se réunit mercredi pour un paquet Energie

Le gouvernement flamand a programmé un conseil des ministres extraordinaire mercredi prochain pour élaborer un paquet de mesures destinées à faire face à la crise des prix de l'énergie. Ces mesures devraient être tranchées deux jours plus tard, a-t-on appris vendredi. Un consensus semble se dégager sur l'idée de freiner l'indexation des loyers, surtout pour les locataires de logements mal isolés. Une progressivité est envisagée, mais les modalités sont complexes, avec la crainte que le propriétaire ne résilie le contrat en cours pour chercher un nouveau locataire à un loyer plus élevé, fait observer la ministre Zuhal Demir (N-VA).

Le CD&V et l'Open Vld ont mis leurs propres propositions sur la table. Les chrétiens démocrates prônent une augmentation exceptionnelle des allocations familiales et veulent que les institutions de soins de santé puissent bénéficier de prêts à taux zéro comme c'est le cas des entreprises. Les libéraux veulent pour leur part réorienter les subsides aux panneaux solaires vers l'isolation et alléger la facture des ménages et des entreprises en ponctionnant des recettes exceptionnelles que le gouvernement tire de l'inflation galopante.