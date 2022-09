Information judiciaire ouverte contre le greffier du parlement wallon: le PTB demande une réunion urgente de la commission Affaires générales

"Les membres du Bureau doivent remettre toutes les pièces justificatives des dépenses concernées dans les plus brefs délais", souligne le chef de groupe de l'extrême gauche au parlement régional, Germain Mugemangango.

"Comment se fait-il que de telles dépenses aient été validées quand on connaît la situation financière de la Wallonie ?", s'interroge-t-il encore.

"C'est la conception même de travail du Bureau qui dirige et verrouille tout qui doit fondamentalement changer. Tout cela doit être clarifié au plus vite et si ces éléments se confirment, c'est inacceptable et ne peut rester impuni", conclut Germain Mugemangango.