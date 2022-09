Les trois pistes de Gilkinet contre les nuisances liées au survol de Bruxelles: "Bruxelles National n’est pas la poubelle sonore européenne"

Nuisances sonores liées à l’aéroport national : "Ce n’est pas très courageux mais, la bonne tactique, c’est de ne rien faire…"

Le dossier du survol de Bruxelles a éreinté plus d’un ministre fédéral de la Mobilité, entre la démission des écologistes Isabelle Durant et Olivier Deleuze, le départ de Bert Anciaux pour le gouvernement flamand et les critiques des riverains et du CDH bruxellois contre Melchior Wathelet.