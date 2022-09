Accueil Belgique Politique belge Et si les Fêtes de Wallonie se fêtaient, à l’avenir, à date fixe ? Jean-Claude Marcourt (PS) y va de ses propositions régionalistes. Il prône notamment une régionalisation de l’Enseignement. Quant à Elio Di Rupo (PS) il regrette que le sentiment d’appartenance à la Wallonie, soit encore trop timide Stéphane Tassin Journaliste politique ©AFP

On avait presque oublié, avec le temps, que le Président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt (PS), était un régionaliste convaincu. Lors du discours qu’il a prononcé à l’occasion des Fêtes de Wallonie 2 022 à Namur, il s’est rappelé au bon souvenir de ceux qui rêvent d’une Wallonie plus affirmée dans un État belge peut-être plus fédéral encore qu’il ne l’est aujourd’hui. En proposant de fixer une bonne fois pour toutes une date unique pour fêter le sud du pays, il s’inscrit clairement dans cette démarche. “Ainsi, doit-on pouvoir fêter la Wallonie en tant que telle et non pas en référence à une révolution brabançonne qui ne correspond ni à son histoire, ni à son aspiration”. Il souhaiterait également que le choix d’une date fixe soit débattu,...