Quelles sont les personnalités politiques les plus populaires en Wallonie et à Bruxelles?

Malgré son pas de côté au sein du gouvernement fédéral, Sophie Wilmès (MR) reste plus populaire que jamais sur la scène politique belge. Selon un sondage Ipsos/RTL - Le Soir publié ce samedi, l'ex-Première ministre est la personnalité politique préférée des Wallons et des Bruxellois.

A la question "Souhaitez-vous qu'ils jouent un rôle?", Sophie Wilmès obtient ainsi 64% de "Oui" dans la capitale et 61% en Wallonie.

La libérale est suivie dans le classement respectivement par l'actuel Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et le président du PS, Paul Magnette. Un trio de tête inchangé depuis le précédent baromètre, réalisé en juin 2022.

A Bruxelles, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) et le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) complètent le top 5. En Wallonie, Frank Vandenbroucke et Elio Di Rupo (5e ex aequo) sont devancés par le président du PTB Raoul Hedebouw, qui occupe la quatrième place. Le communiste fait ainsi son entrée dans le top 5, lui qui n'occupait que le 6e position en juin.

A noter également l'entrée de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib (MR), dans le classement. A Bruxelles, l'ancienne journaliste occupe la 9e place, ex aequo avec le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS). En Wallonie, la remplaçante de Sophie Wilmès se place en 13e position.

Le classement complet en Wallonie:







Le classement complet à Bruxelles: