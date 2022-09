De Croo, Lahbib, Van Quickenborne et Kitir représenteront la Belgique à l'Assemblée générale de l'ONU

La 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvrira à New York le 19 septembre, avec en toile de fond la crise ukrainienne. La Belgique y sera représentée par le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, et la ministre de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes Meryame Kitir, indique dimanche le SPF Affaires étrangères. Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne sera également présent pour participer à certaines réunions. Alexander De Croo prononcera l'allocution de la Belgique à la tribune de l'Assemblée générale le vendredi 23 septembre.

La délégation belge aura par ailleurs l'occasion de rappeler les priorités et thèmes chers à la Belgique aux Nations Unies. Elle aura également l'opportunité de rencontrer nombre de ses homologues et les principaux responsables de l'ONU, de manière bilatérale ou en format multilatéral.

Le Premier ministre De Croo, en plus de sa rencontre avec le Secrétaire général Guterres et des contacts bilatéraux en marge de l'Assemblée générale, participera à des événements visant à renforcer les droits des jeunes et des femmes.

Il s'exprimera également devant la BelCham, la Chambre de commerce belgo-américaine et remettra des distinctions honorifiques belges à des personnes s'étant distinguées dans les domaines économique, scientifique et culturel.

Hadja Lahbib présidera avec le Commissaire européen Lenar?i? et la République démocratique du Congo un événement sur le thème de la lutte contre l'impunité en matière de violence sexuelle.

Outre la guerre en Ukraine, d'autres défis seront abordés lors de cette Assemblée générale tels le changement climatique, le respect des droits humains, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le respect de l'État de droit et des principes démocratiques ou encore la lutte contre l'impunité et la réalisation des Objectifs de développement durable.