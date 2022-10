Accueil Belgique Politique belge Le gouvernement wallon injecterait 37 millions d'euros pour la Formule 1 à Francorchamps Le prix du plateau coûtera entre 23 et 25 millions. Est-il plus élevé qu’avant ? Creusera-t-il le prochain déficit ? Stéphane Tassin Journaliste politique ©BELGA

Depuis de très nombreuses années, le déficit annuel du Grand Prix de Francorchamps est pris en charge par la Région wallonne. Les chiffres des déficits des Grand Prix de 2021 et de 2022 n’étaient pas encore connus. On y voit désormais plus clair. En plein conclave budgétaire, le ministre de l’Économie, Willy Borsus (MR) a demandé un montant oscillant autour de 37 millions d’euros pour la Formule 1. De cette somme il faut décompter...