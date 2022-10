Lefrancq quitte les Engagés: la crainte d'une hémorragie chez les "milquettistes"

"Je me sens orpheline politiquement. J'ai besoin d'une identité et de marqueurs que je ne retrouve plus." Véronique Lefrancq, députée bruxelloise, a signifié son départ des Engagés sur Twitter. Cette tenante d'une ligne inclusive (communautariste, disent ses adversaires) avait rejoint le CDH, devenu Les Engagés, il y a 18 ans. "Ce...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous