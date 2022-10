Véronique Lefrancq quitte les Engagés: "Une nouvelle page se tourne"

C'est sur son compte Twitter que la femme politique a décidé de faire part de son retrait du mouvement les Engagés. "Une nouvelle page se tourne", pour l'échevine de 49 ans.

"Je me sens orpheline politiquement parlant. J'ai besoin d'une identité et de marqueurs que je ne retrouve plus", confesse la centriste dans sa publication. Elle précise cependant ne pas quitter le projet humaniste, seulement le parti politique des Engagés.





La députée du Parlement bruxellois qui s'investissait depuis 18 ans dans le parti du centre, ne se sent plus à sa place dans le nouveau projet politique des Engagés. "Le Mouvement a décidé de se définir en dehors du projet humaniste et de donner une nouvelle identité. Je respecte vien évidemment le processus et les choix effectués par les convaicnus mais ce n'est pas mon choix."