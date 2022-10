Comment réaliser des économies d’énergies importantes dans les communes ? L’Union des villes et des communes donne des pistes

Où trouver l'argent pour faire face à la crise dans les communes wallonnes ? "Il y a un gros gâteau de millions que les ministres se partagent"

Maxime Daye (MR), le président de l’Union des villes et communes de Wallonie, demande une répartition des subsides entre localités plus objective. Peu de mesures prises par la Wallonie et le fédéral aident vraiment les pouvoirs locaux.