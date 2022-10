La Belgique élabore un plan d'action contre le crime organisé avec cinq pays européens

Ce plan prévoit notamment une harmonisation de la sécurisation des ports et des échanges automatiques d'informations. Le texte a été ratifié vendredi à Amsterdam, en présence des ministres de la Justice Vincent van Quickenborne (Open Vld) et de l'Interieur Annelies Verlinden (CD&V). Le plan prévoit de rendre les ports moins perméables aux infiltrations de criminels, notamment en investissant dans la sécurité maritime. Les six partenaires veulent également s'attaquer aux flux d'argent, recourir davantage aux nouvelles technologies ou encore améliorer la coopération avec les pays d'Amérique du Sud et des Balkans.

La Belgique et les Pays-Bas ont pris l'initiative sur la question du trafic de drogue. Une plateforme visant à coordonner les efforts permettant de perturber les arrivages via les noeuds logistiques va être mise en place.

"Le crime ne connaît pas de frontières, il faut donc s'assurer que celles-ci ne constituent pas un obstacle au travail policier et judiciaire. C'est à cela que ce plan va servir", a résumé la ministre Verlinden.

La Belgique, la France et l'Espagne étaient à l'origine de l'initiative, lors de son lancement en décembre dernier. Le trio a été ensuite rejoint par trois nouveaux partenaires.

Les six pays se retrouveront au printemps 2023 à Anvers. L'objectif est que les ministres concernés se retrouvent désormais deux fois par an pour faire le point sur la situation.