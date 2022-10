Pas de mesure pour les familles: l’opposition en colère

Si le chef de groupe Les Engagés se félicite de l'indexation pour le non marchand (APE), il s'emporte contre le reste du budget qu'il qualifie "d'enfumage total". "Aucun chiffre n'a été communiqué. Pour les entreprises : oui, il y a bien une aide, mais elle est minime par rapport à la détresse dans laquelle se trouvent nos boulangers, nos bouchers, nos artisans… Il s'agit d'une aide de 1 000 euros pour faire face à une facture de plus de 10 000 euros, mais comment voulez-vous qu'ils survivent à cette crise ? ️Enfin, pour les citoyens : rien, nada, schnol, que dalle ! Aucune aide n'a été décidée ! Comment vont tenir les familles monoparentales, les familles nombreuses et toutes les autres ?"

Même déception côté PTB. "La priorité du gouvernement est claire : rassurer les marchés. Pour les ménages, par contre, on a aucune mesure pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Le reste, ce sont des non-mesures. Ils annoncent qu'ils ne vont pas augmenter la facture déchets d'un côté, mais augmentent le prix de l'eau de l'autre, et on devrait être content ?", torpille Germain Mugemangango, chef de groupe du PTB. "Le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'un demi-milliard d'euros dort sur un compte du gouvernement, c'est le Fonds Kyoto. Tout le monde le sait, et personne ne veut utiliser cet argent pour aider les gens à payer leurs factures d'énergie."