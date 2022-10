Christophe Collignon sur la prolongation du nucléaire: "Il ne faut pas être dogmatique"

Le gouvernement wallon a trouvé un accord sur le budget 2023. Le ministre Collignon est revenu en direct sur LN24 sur le travail qui a amené cet accord.

"La Wallonie a dû faire face au Covid, aux inondations, et a dû beaucoup emprunter. Mais on doit aussi préserver les générations futures et donc faire une forme d'assainissement, donc des économies. On a maintenant fait 400 millions d'économies structurelles, mais aussi, parallèlement, dégager des marges pour pouvoir intervenir dans la crise actuelle, tant au profit des entreprises que des institutions et des communes."

Après la Flandre, le gouvernement wallon a lui aussi annoncé que les "passoires énergétiques" ne pourront plus être indexées. Selon le ministre wallon du Logement, 75% du parc locatif est concerné soit par un gel, soit par une limitation de l'indexation. "Dans ces 75 %, il y a 35 % qui sont des passoires énergétiques."

Interrogé sur la crise énergétique actuelle et la sortie du nucléaire, Christophe Collignon juge que la Belgique peut prolonger quatre réacteurs nucléaires plutôt que deux.

"Il faut pouvoir maintenir notre indépendance énergétique. Il ne faut pas être dogmatique en la matière. Si on est prêt à s'en passer, on peut s'en passer, mais on n'est pas prêt à s'en passer. Donc si on lie ce dossier-là, au fait que le prix de l'électricité est couplé à la dernière unité de production, c'est-à-dire au gaz, si on arrive à avoir une décision européenne qui découple le prix de l'électricité, je pense qu'il serait sain de pouvoir prolonger en partie le parc nucléaire. Je pense que l'on peut aller plus loin que ce que l'accord prévoit au niveau du fédéral. Je pense qu'on pourrait prolonger deux tours nucléaires, sans doute Tihange 3 et Tihange 1."

Dans le reste de l'interview, Christophe Collignon évoque aussi les mesures de soutien de la Région wallonne pour les particuliers et les entreprises, ou encore les logements sociaux.