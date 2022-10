Le gouvernement bruxellois a trouvé un accord budgétaire mais ne veut pas encore le détailler : voici ce que l'on sait

Quelques heures après le fédéral, le gouvernement bruxellois a lui aussi conclu mardi son conclave budgétaire en parvenant à un accord sur le budget 2023. Les négociations avaient été interrompues ce vendredi après-midi, après le claquage de porte de Bernard Clerfayt, jugeant le budget titres services insuffisant et craignant de voir 1.500 emplois passer à la trappe.

Les ministres se sont remis à table ce week-end. Ils ont finalement abouti et ont annoncé leur accord mardi un début d'après-midi. Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois, et les autres membres du gouvernement se refusent toutefois à tout commentaire avant mercredi. "Il y a eu une maladresse dans la communication… Tout n'est pas finalisé en détail et des réunions intercabinets ont encore lieu cet après-midi", nous glisse une source gouvernementale.

“Dites le gouvernement bruxellois, on vous dérange ? C’est par peur du manque d’attention médiatique que vous retenez l’information sur votre accord budgétaire ? L’enjeu est grave assez pour ne pas ajouter une couche de stratégie de communication”, a tweeté Christophe De Beukelaer, député les Engagés.

Plusieurs éléments ont filtré toutefois. Voici ce que l'ont sait.

Une enveloppe de 150 à 200 millions d’euros sera dédiée à des mesures de soutien énergétique. Ce montant sera divisé en aides aux ménages, aux entreprises, mais aussi au secteur non-marchand.

Sur ce montant, 30 millions devraient être dégagés à destination des plus précarisés, via le guichet énergie des CPAS.

"La ligne de force, ce que ce budget tente de faire, c'est de protéger le mieux possible les gens, dans la mesure des moyens budgétaires disponibles à moyen terme", nous indique une source bruxelloise.

L'accord vise également à limiter le surendettement public.

Plusieurs points sont à souligner. Le gouvernement bruxellois se serait accordé pour réduire le salaire des ministres, en s’alignant sur le fédéral, qui s’est engagé à réduire de 8 % le salaire des membres du gouvernement.

Le montant de ticket STIB ne sera pas indexé: le prix du billet n'augmentera pas. L’abonnement STIB pour les plus de 65 ans passera par ailleurs au tarif de 12 euros par an, ou 1 euro par mois, comme c’est déjà le cas pour les moins de 25 ans et les étudiants.

Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement a obtenu 23 millions d’euros supplémentaires pour le plan Air-Climat-Énergie (PACE) censé accélérer la transition énergétique.

Ces montants seront utilisés pour augmenter le budget des primes énergies dédiées à l’isolation des bâtiments et à la rénovation énergétique.

Bernard Clerfayt a de son côté obtenu une enveloppe pour soutenir l'emploi.

De son côté, Nawal Ben Hamou (PS), Secrétaire d'Etat au logement , a obtenu des moyens pour la poursuite de la mise en oeuvre des mesures PUL ( plan d’urgence logement) avec l'accélération de la rénovation énergétique des logements sociaux, l'acquisition de nouveaux logements clés sur porte et la socialisation de l'allocation-loyer.

Selon l'Echo, 50 millions d’euros devraient être débloqués en 2023 pour continuer à accueillir les réfugiés, au vu de la poursuite du conflit en Ukraine.

Des mesures visant à rationaliser l'organisation de la fonction publique, via Optiris, figurent dans l'accord.