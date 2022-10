Maxime Prévot fustige l'accord sur le budget fédéral : "En attendant, les gens continuent de crever"

Au micro de La Première, le président des Engagés a notamment abordé le budget fédéral conclu mardi matin. Annoncé comme un "bazooka énergie", le bourgmestre de Namur a tenu à rectifier la formule: "On est plutôt face à un petit pistolet à eau."

Les aides dégagées par le nouvel accord du budget ne sont pas suffisantes, selon le démocrate humaniste. "C'est très bien d'annoncer que les mesures de TVA à 6%, de 166 euros d'aide vont être prolongées 3 mois de plus, mais ce n'est pas ça qui permet aux citoyens de payer leurs factures !"

Il explique ensuite que pour de nombreux métiers, la situation est ingérable et les mesures prévues pour les soutenir, insuffisantes. "Quand on dit aux entreprises qu'elles vont pouvoir, au premier et deuxième trimestres de l'année prochaine, demander un report de paiement de 7% des cotisations patronales, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va leur permettre d'assumer les surcoûts énergétiques. Vous prenez l'artisan boulanger, le boucher, toutes les professions de l'alimentaire, soit 300.000 emplois, ils sont aujourd'hui aux abois."

Pour le président des Engagés, la solution se trouve chez nos voisins européens. Bloquer le prix du gaz à 100 euros le Mégawatt serait selon lui une option envisageable. "Via un bouclier tarifaire, comme en France, en Espagne, au Portugal, ou encore en Allemagne. Cela aurait permis de diminuer la facture par deux ou par trois de manière immédiate pour les citoyens."

Une solution qui augmenterait toutefois le déficit budgétaire. Selon Maxime Prévot, nous n'avons pas le choix. "ll n'y aura pas d'autres solutions de court terme qu'un accroissement de l'endettement public. Est-ce que c'est génial comme hypothèse ? Non, mais ça coûtera moins cher que d'avoir des coûts qui explosent en allocation de chômage, en santé mentale, ou en revenu d'intégration sociale si on ne fait rien. Donc, je le dis clairement, les mesures qui ont été annoncées hier sont le plus petit commun dénominateur d'une majorité qui a le mérite d'avoir joué sa survie, mais en attendant, les gens continuent de crever. C'est là où le rendez-vous avec l'urgence a été loupé."