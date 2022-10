"On se contente de renvoyer les gens vers les CPAS", "Vernis communicationnel": l'opposition tacle le gouvernement Vervoort sur le budget

"Comme le gouvernement fédéral, le gouvernement PS-Ecolo-Défi passe complètement à côté de la crise de l'énergie et du pouvoir d'achat et laisse tomber l'essentiel des travailleurs et indépendants. On se contente de renvoyer les gens vers les CPAS et de distribuer des miettes aux indépendants et aux PME", a jugé la cheffe du groupe PTB au Parlement bruxellois, Françoise De Smedt.

Aux yeux de celle-ci, les 30 millions en plus annoncés pour les CPAS sont nécessaires. Mais renvoyer vers eux - comme le fait selon elle le ministre de l'Énergie, l'Ecolo Alain Maron - les centaines de milliers de Bruxellois qui galèrent avec leur facture d'énergie à 800 euros par mois n'est pas suffisant. Pareil pour les aides prévues pour les indépendants et les PME. "Les boulangeries qui reçoivent des factures de 40.000 euros en plus par an ne vont pas s'en sortir avec une petite prime de 4.000 euros". "La solution, c'est de bloquer les prix de l'énergie, c'est ce que le PS, Ecolo et le MR doivent mettre en place au fédéral", poursuit Françoise De Smedt.

L'élue de la formation d'extrême gauche ne constate par ailleurs pas de changement dans les politiques menées à Bruxelles malgré la crise : le système des primes à l'isolation Rénolution ne fonctionne pas selon elle, mais le ministre Maron annonce qu'il va rajouter 18 millions à leur budget; "il continue de vouloir gérer la crise du logement à Bruxelles avec des bouts de ficelle" alors que 51.600 ménages sont sur la liste d'attente d'un logement social".

De leur côté, les Engagés se disent sceptiques. Les montants libérés pour faire face à la crise énergétique ne sont, selon eux, pas suffisants. "Comme il en a pris l'habitude, le gouvernement Vervoort table sur des projections trop optimistes pour boucler son budget et viendra probablement à l'ajustement avec les mauvaises nouvelles. L'an dernier, il avait ajouté 300 millions d'euros au déficit. Je m'attends au même tour de passe-passe", a ajouté le député bruxellois des Engagés, Christophe De Beukelaer.

Pour celui-ci, au-delà du "vernis communicationnel", on constate que les réponses sont insuffisantes et peu réalistes, au prix d'une augmentation de la dette.

De son côté, Cieltje Van Achter (N-VA) a regretté le manque d'attention porté à l'aggravation de la dette régionale. Le gouvernement bruxellois persiste à ne pas tenir compte des investissements stratégiques dans le calcul de l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire, a-t-elle expliqué. Aux yeux de l'élue nationaliste flamande, la classe moyenne travailleuse est une nouvelle fois oubliée.

"Les ménages bruxellois attendaient du gouvernement qu'il puisse agir directement pour les soulager par rapport aux factures d'énergie. Mis à part quelques efforts pour les plus précarisés, rien n'est prévu pour l'immense majorité de la population, à savoir les ménages disposant de revenus moyens et qui souffrent aussi énormément de la crise", a embrayé Bianca Debaets (CD&V). Pour l'élue démocrate-chrétienne, les entreprises sont à peine mieux loties, avec un risque toujours aussi grand d'enregistrer un nombre record de faillites.