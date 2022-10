Ecolo interpelle la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration: "On ne peut laisser un enfant dormir dans la rue"

Il n'y a plus de place pour les mineurs non accompagnés, concède l'Agence qui a pourtant ouvert 1.000 lits supplémentaires sur l'année écoulée.

"Cette crise de l'accueil était déjà une honte pour l'État de droit, mais laisser aujourd'hui des enfants dormir dans la rue est tout simplement intolérable", a dénoncé le député Simon Moutquin.

Les écologistes demandent que des places d'urgence en logements privés (hôtels, auberges de jeunesse,...) soient immédiatement proposées pour que des personnes vulnérables n'aient pas à dormir dehors ces prochains jours, à l'approche de l'hiver.

Pour sortir de la crise globale de l'accueil, Ecolo rappelle ses propositions: activation de la phase fédérale d'urgence pour une réponse rapide et coordonnée, affectation des maisons de retour à l'accueil, départ volontaire de certains demandeurs d'asile des centres moyennant une compensation financière, sortie plus rapide de demandeurs avec un certain profil issus de pays où le retour n'est pas possible en leur accordant un statut temporaire, etc.

La secrétaire d'Etat a déjà fait savoir que les demandeurs d'asile qui disposent d'un contrat de travail de longue durée devaient quitter le réseau Fedasil afin de libérer des places d'accueil. Elle a également mis sur la table du gouvernement un plan hivernal destiné à faire face à l'afflux de demandeurs d'asile.