La solitude de Jean-Marc Nollet au milieu de Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez : "J’ai eu mal au tympan, je me suis demandé à quoi ça servait"

Le menton rentré sur la poitrine, les yeux perdus dans le vide, les mains ballantes… Jean-Marc Nollet avait l’air passablement désespéré mercredi soir sur le plateau de QR. Pour cette émission, la RTBF était parvenue à réunir les six présidents des partis francophones pour une belle séance de cacophonie.

Au lendemain de l’accord sur le budget, les sujets qui fâchent ont été abordés : taxation des surprofits, lutte contre le chômage, indexation des salaires et pouvoir d’achat. C’est durant ce chapitre que Georges-Louis Bouchez et Paul Magnette, respectivement présidents du MR et du PS, se sont écharpés dans une effusion de contre-arguments.

"La solution de Monsieur Magnette, c'est de taxer le capital", avance Bouchez. "Il y a une chose qu'il faut faire. Il est bourgmestre, il doit le savoir. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens qui travaillent dans notre pays. On a des taux d'emploi en Wallonie..."

Une critique que Magnette n'a pas souhaité laisser passer. "On fait tout pour augmenter le taux d'emploi !" Le débat s'est alors enflammé, sans respect du temps de parole.

Sacha Daout a bien tenté de calmer les deux Hennuyers, mais les interventions de l'animateur semblaient bien vaines face à l'ébullition. "Si vous espérez que Monsieur Bouchez réponde au questions, vous êtes mal parti !" "Je n'ai pas besoin, Monsieur Magnette, de votre mépris."

Assis – coincé plutôt - entre les deux belligérants rouge-bleu, le leader vert a soudain paru fort abattu. "J'étais dépité", nous raconte-t-il. "A ce moment-là, j'ai eu une pensée pour les spectateurs. Je me suis dit : 'Mais quelle image est-on en train de donner de la politique ?'. Je voyais Paul en train d'essayer de répondre pendant que Georges-Louis criait dans mon oreille. J'ai presque eu mal au tympan."

Cette image n’a pas échappé aux spectateurs, aux amateurs de talk-show et aux commentateurs politiques. Jeudi soir, une capture d’écran montrant Nollet vidé de sa volonté au milieu des deux lions s’est transformée en mème.

La petite sphère politique du Twitter belge s’en est donnée à coeur joie.

Le savoureux "caricaturiste" Coucou Charles ne s’est pas privé de détourner la vidéo.

Le journaliste Alain Gerlache a relevé qu'il y en avait "un qui semble percevoir à quel point les bagarres entre les partis francophones de la majorité décrédibilisent la Vivaldi."





Ce que confirme l'intéressé. "Je me suis demandé à quoi ça sert. Non pas le travail journalistique, mais cette façon de faire du débat. Pourtant, je m'y étais préparé. J'avais déjà fait deux face à face avec Georges-Louis Bouchez et je sais qu'il faut se maîtriser pour rester calme. Le problème, c'est qu'il détériore les conditions du débat. Il détériore la possibilité d'avoir un débat démocratique."

Même l'animateur Sachat Daout est revenu sur l'émission dans un papier pour Moustique. "Je me suis dit aussi que les citoyens devaient finalement regretter que certaines inimitiés bloquent des avancées politiques indispensables. Pendant qu'on s'engueule dans la majorité, on ne prend pas ou peu de décisions."

Forcément, nous avons posé la question au co-président: est-ce que les débats au sein de la Vivaldi sont aussi tendus qu'en plateau ? En d'autres termes, est-ce que cela explique pourquoi le gouvernement fédéral donne l'impression de ne pas savoir avancer ? "Au sein du gouvernement, il n'y a pas de caméras, il y a beaucoup moins de show et il n'y pas Bouchez", poursuit Jean-Marc Nollet, qui qualifie le libéral de populiste. "Regardez comme il cherche le clivage en permanence. Il parle comme s'il savait tout et que les autres ne savent rien, comme s'ils sont des connards."

"Ça doit être difficile pour des [élus MR] comme David Clarinval et Sophie Wilmès", attaque l'écologiste carolo. "Je reçois d'ailleurs énormément de messages de mandataires libéraux qui sont désolés pour l'attitude de leur président. Et c'est dommage parce que ça abîme l'image de la politique. Or, je crois profondément à la politique. Je me bats pour la politique. Mais ce qui se produit aujourd'hui – et j'en parle dans mon livre -, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre du recul vis-à-vis des réseaux sociaux."

Après le débat, est venue la gueule de bois. "Après l'émission, je n'étais pas bien", confesse Jean-Marc Nollet.